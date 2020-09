Herbsttage können oft sehr schön sein. Sie lassen – besonders in den ersten Wochen – neben Regen, Wind und Nebel meistens viel Platz für helle Sonnenstrahlen. Inmitten aller Sorgen rund um das Corona-Virus, um die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die damit einhergehen, um die Ungewissheit bei vielen Plänen sollte der Blick für das Schöne nicht verloren gehen.

Vor allem sonnige Herbsttage laden zur Bewunderung und zur Freude über vieles in der Schöpfung Gottes ein. Ich kann bekennen: Ich bete gerne in der Kirche und feiere gerne Liturgie mit meinen Mitbrüdern und mit der kirchlichen Gemeinschaft. Ich bete aber auch gerne zu Gott in der Natur: beim Wandern, manchmal auch beim Radfahren oder einfach beim Verweilen auf einem schönen Plätzchen in der Natur. Gott zu danken für alles Schöne der Schöpfung hat große Tradition im Christentum, ist aber auch bereits in den Psalmen des Volkes Israel belegt.

Im Herbst reifen viele Früchte. Bauern, Gärtner und alle, die die Früchte – oft mühsam – ernten, können häufig aus ihrer unmittelbaren Erfahrung bezeugen, wie reich unser Land von Gott gesegnet ist. Der Herbst färbt zudem die Blätter der Laubbäume. Oft erscheinen die Naturlandschaften im Herbst nicht nur bunt. Die Hellfärbung des Laubes verleiht den Herbstlandschaften im Sonnenlicht geradezu einen goldenen Gesamteindruck. Diesen wahrzunehmen, den „goldenen Herbst“ zu genießen und Gott dafür zu danken, lohnt sich und ist sehr zu empfehlen – gerade auch in einer fordernden Zeit.