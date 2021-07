Die Regenbogenfahne steht laut Wikipedia „weltweit für Aufbruch, Veränderung und Frieden, und sie gilt als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht“. Oft wird sie auch mit LGBT-Anliegen verbunden. Was nur wenige wissen: Sie ist ein biblisches Symbol für den Bund Gottes mit allen Lebewesen (nicht nur den Menschen), den Gott nach der Sintflut Noah und seinen Nachkommen zugesagt hat. Zum Nachlesen: Buch Genesis (erstes Buch der Bibel), Kapitel 9, Verse 8 bis 17. Aus der biblischen Botschaft ergeben sich zwei inhaltliche Aspekte des Regenbogens. Erstens: Er verbindet Himmel und Erde, steht daher für den Bund (= feste Verbindung) zwischen Gott und der Schöpfung. Zweitens: Er enthält alle Spektralfarben und steht daher für die Einheit in Vielfalt. So wie die Farben harmonieren und nicht auseinanderstieben, sollen auch die Geschöpfe der Erde in Harmonie leben.

Zum ersten Aspekt: Der Regenbogen steht aus biblischer Sicht für Verbindlichkeit, Treue und Verlässlichkeit. Das alles hat für Gott ein besonderes Gewicht, mehr als die Beliebigkeit, Vorläufigkeit und Unverbindlichkeit, besonders in menschlichen Beziehungen. Deshalb hat jede beständige, treue und verlässliche Beziehung zwischen Menschen einen hohen Wert. Aus demselben Grund sind Untreue und leichtfertige Partnerwechsel problematisch.

Zum zweiten Aspekt: Die Herausforderung besteht in der Spannung zwischen Einheit und Vielfalt. Gott möchte nicht, dass alle Menschen und Meinungen identisch sind, denn er hat die Welt höchst vielfältig geschaffen. Er möchte aber auch nicht, dass sich Menschen aus dem Weg gehen, sobald sie unterschiedlicher Meinung sind, sodass unter ihnen die Einheit verloren geht.

Das erscheint mir derzeit die größte Herausforderung im Umfeld der zeitgenössischen Regenbogenkultur: Wie kann es gelingen, respektvoll mit der Vielfalt sexueller Identitäten und Lebensformen umzugehen und zugleich die Meinungsfreiheit zu schützen, damit auch diejenigen zu Wort kommen können, die kritische Anfragen an LGBT und „Regenbogenveranstaltungen“ haben? Auch sie sind Teil der Vielfalt!

Der Regenbogen erinnert an die treue Liebe Gottes zu jedem Geschöpf. Ich bete deshalb täglich zu Gott und bitte Ihn darum, uns Menschen zu lehren, wie Er sich das Leben auf der Erde erträumt. Und er darf ruhig bei mir anfangen, denn ich habe noch viel zu lernen.