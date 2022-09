Die gegebene Zeit nützen

Werbung

Wir sind bereits wieder kurz vor Schulbeginn. Die Sommerferien sind wie im Flug vergangen. Das wird mir gerade angesichts des nahen Schulanfangs wieder deutlich bewusst.

Auch wer nicht in die Schule geht, bekommt mit, dass mit Ende August die ruhigere Zeit, die viele für den Urlaub verwenden, zu Ende geht. Schöne oder lustige Erinnerungen an gemeinsame Stunden in der Familie oder mit Freunden haben die letzten Wochen geprägt. Manche haben Ausflugsziele erkundet, von denen vor allem Niederösterreich viele zu bieten hat. Manche nahmen sich einfach Zeit für sich selbst, zum Ausspannen oder zum Bearbeiten von Dingen, die man sich schon lange vorgenommen hat.

Nicht zu vergessen sind die Leute, die gerade in den Sommermonaten viel zu tun haben, weil Saison im Tourismus und Freizeit-Bereich herrscht oder weil sie Urlaubsvertretung machen. Für viele ist jedenfalls die Zeit wie im Flug vergangen.

Die Zeit ist etwas sehr Kostbares. Sie ist nichts Selbstverständliches. Jeder Mensch bekommt eine gewisse Lebenszeit als Geschenk Gottes anvertraut. Es lohnt sich, die Zeit, die uns anvertraut ist, wertzuschätzen und gut zu nützen.

Die Zeit, die einmal vergangen ist, und sei es nur der gestrige Tag, kehrt nie wieder und wird uns nie wieder zurückgegeben. Umso wichtiger ist es, unsere Zeit gut zu nützen, zur Ehre Gottes, zum Dienst an unseren Mitmenschen, vor allem an den Nächsten und den ganz Bedürftigen, und zur eigenen Lebensfreude.