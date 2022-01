Die Grenze der Freiheit

Vorweg zwei Vorbemerkungen:

Erstens, ich bin kein Impfverweigerer, aber auch kein Impfverfechter. Ich sehe die Situation sehr pragmatisch: Was hilft, was nützt, was braucht es aktuell? Andererseits bin ich nicht wirklich glücklich mit einer verordneten Impfpflicht. Vielleicht hätte man vorweg mehr den Weg der intensiveren Motivation wählen sollen, um das zu erreichen, was nun die Impfpflicht erreichen soll.

Aus meiner Sicht ist die Impfpflicht ein massiver Eingriff in das Freiheitsrecht eines Menschen, in das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das nur in höchst verantworteter Begründung angetastet werden darf. Ist die aktuelle Situation als solche zu beurteilen? Ist dieser Schritt unserer Regierung verantwortbar? Die Impfpflicht sorgt für viel Aufregung. Warum ist das so? Haben wir nicht in anderen Bereichen auch vorgeschriebene Pflichten, über die sich heute niemand (mehr) aufregt – Gurtpflicht, Helmpflicht oder Impfpflicht bei Kindern? Das sind vom Gesetzgeber auferlegte Einschränkungen der persönlichen Freiheit, die dem größeren Schutz aller Betroffenen dienen sollen. Weitgehend nachvollziehbar!

Wer angesichts der aufgeladenen und angespannten Situation (noch) einen kühlen Kopf bewahren kann, wird ganz nüchtern in Abwägung der Argumente und Kriterien feststellen müssen: Es gibt gute und nachvollziehbare Argumente für die Impfpflicht und ebenso auch welche dagegen. Was ist richtig? Halten wir klar fest: Impfpflicht heißt nicht Impfzwang. Niemand kann per Polizei gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Ob man es hören will oder nicht: Pflicht hat mit Gewissen zu tun, mit Bewusstseinsbildung und mit hoher Verantwortung füreinander.

Bei dieser Regierungsentscheidung der Impfpflicht geht es darum, Leben zu schützen – das eigene und das der anderen. In diesem so bedeutsamen Anliegen für sich persönlich das volle Risiko einzugehen und sich nicht impfen zu lassen, liegt letztlich im Bereich der Freiheit des Einzelnen und mag von außen als Unvernunft gewertet werden. Es bleibt aber die Frage, ob eine persönliche Gewissensentscheidung richtig sein kann, die nicht im wünschenswerten Ausmaß das Gemeinwohl im Blick hat und ob nicht das Gemeinwohl der persönlichen Freiheit eine Grenze setzt? Liegt hier die Lösung für ein befriedetes Miteinander?