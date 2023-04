Die heiligen drei Tage

Werbung

Mit dem lateinischen Ausdruck „Sacrum Triduum Paschale“ sind die drei heiligen Tage von Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag gemeint.

Wie viele Schuldzuweisungen, oft berechtigt, feuern Hass, Streit und Kriege in unserer Welt Tag für Tag an? Viele Menschen sind – bewusst oder unbewusst – von Schuldgefühlen geplagt, oder haben in irgendeiner Sache ein schlechtes Gewissen. Doch da ist jemand gekommen, der die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen und den teuflischen Kreislauf der Schuldzuweisungen unterbrochen hat.

Er, Jesus, wurde gekreuzigt. Er hat unter allen Sünden, die jemals gemacht wurden und noch gemacht werden, aus reiner Liebe grundsätzlich einen Schlussstrich gezogen. Am Karfreitag gedenken wir dieser großen Tat Jesu. Jede Person, die sich mit Jesus verbindet und sich auf seine Hilfsmittel einlässt, kann unbelastet und frei leben.

Am Gründonnerstag feiern wir die Einsetzung der Eucharistie. Es ist das Sakrament, das die Totalhingabe Jesu für die Menschen ausdrückt. Wer geistliche Kraft oder Segen sucht, der kann in der Feier der Eucharistie aus dem riesigen Pool der göttlichen Liebe schöpfen.

Das letzte Wort hat das Leben. Wir feiern am Ostersonntag die Auferstehung Jesu. Gleichzeitig feiern wir mit großer Hoffnung, dass alle Lebensschicksale, alle verzwickten Situationen irgendwann mit Gottes Hilfe zu einem „Happy End“ gelangen. Gott bricht auch die härtesten Felsengräber auf und verbreitet Freude.