Ich habe in den letzten Wochen Artikel von zwei Theologen – einem evangelischen und einem katholischen – gelesen, die mich sehr beschäftigen. Beide Theologen stellen unabhängig voneinander die gleiche kritische Frage: „Schafft die Kirche sich heute selber ab?“ Was heißt das? Was geschieht, dass Kirche sich selber auflöst? Dass sie unattraktiv wird? Dass sie durch andere ersetzbar wird?

Ich greife dazu ein paar Überlegungen dieser Theologen auf: Unsere Kultur und Gesellschaft haben sich in einer Diesseits-Vertröstung abgekapselt. Die Kirchen laufen diesem Trend nach. Sie betreiben genauso Diesseits-Ermutigung; mit Vorliebe moralisieren sie; Kirchen bieten heute eine „pure Jesulogie“ (U. Körtner) an; in vielen Predigten geht es um sozialpolitisches Handeln – um den Einsatz für Schwache, Ausgegrenzte und Bedrohte; es geht um Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Selbstverständlich hat die Kirche darauf zu achten. Glaube ist keine Kopfsache, sondern Herzenssache – und muss sich in der Lebenspraxis zeigen.

Aber tun das die vielen anderen nicht auch? Ganz ohne Kirche? Sogar oft besser? Wo also liegt das Problem?

Es ist der Kirche scheinbar der Sinn und der Geschmack für das Unendliche abhandengekommen. Gott fehlt – das Entscheidende wird nicht ans Licht gebracht. Gerade in Corona-Zeiten war die „Botschaft“ der Kirche eher ein theologisches Schweigen bzw. eine hektische Betriebsamkeit in den digitalen Medien. Da wurde eine fundamentale Unsicherheit deutlich, wie sich Kirche in der Welt, speziell in der Pandemie, positionieren soll. Gerade in Bezug auf die Krise, angesichts der Allgegenwart des Todes, hätte Kirche eine existenziell tragende Theologie anbieten müssen.

Das Erste hat die Gottesbeziehung zu sein, die Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens; Jesu Heilsbedeutung für Mensch und Welt; es geht um die Frage von Nichts oder Alles. Unsere Welt und unser Leben sind vom Ende und von der Vollendung her zu denken. Von diesem Ziel empfängt alles seine Bedeutung und seine spirituelle Kraft – auch unser soziales Tun. Aber eine Kirche, die zwar religiös angehaucht, aber ganz diesseits orientiert ist, schafft sich selber ab.