Die Kraft des Pilgerns

In der vergangenen Woche war ich mit einer 18-köpfigen Gruppe auf Fußwallfahrt nach Mariazell. Warum machen sich heutzutage Menschen auf den Weg und nehmen Mühe und Strapazen auf sich, um drei oder mehr Tage zu Fuß zu einem Wallfahrtsort zu pilgern?

Die Motive dafür können unterschiedlich sein. Manche machen eine Dankwallfahrt für Gelungenes und Überstandenes , andere tragen ihre Sorgen und Lasten mit sich – und oft nicht nur eigene, um in diesem Anliegen Gott inständig zu bitten. In jedem Fall ist es ein Aufbrechen aus dem Alltag. Aufbrechen im doppelten Sinn: Mit dem physischen Aufbruch geht Hand in Hand ein innerer Aufbruch. Jeder Schritt dem Ziel entgegen öffnet, verändert und bewegt. Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein In-sich-Gehen. Im stillen Gehen und Meditieren tut sich ein Raum auf, wo klärendes Licht in die Themen des täglichen Lebens kommt.

Spirituell aufzutanken, Gemeinschaft und Austausch zu erleben, die stärkende Kraft des Gebets zu erfahren, das Leben im Licht Gottes zu ordnen und auch das Sakrament der Buße in Anspruch zu nehmen – das sind wesentliche Elemente jeder Pilgergruppe.

Ein besonderer Moment jeder Wallfahrt ist der Zeitpunkt des Ankommens: Am Ziel zu sein, dort zu verweilen, alle Anliegen bei Gott hinterlegen zu können und loszulassen – das befreit und bringt Frieden im Herzen. Pilger sind unterwegs auf ein Ziel.

So betrachtet hat Pilgern etwas Symbolisches für das ganze Leben an sich: Wir sind unterwegs auf ein Ziel, das dann erreicht ist, wenn wir bei Gott ankommen. Ein Pilger hat seine Erfahrung von vielen Wallfahrten so auf den Punkt gebracht: „Ich lebe das ganze Jahr von diesen drei Tagen unserer Fußwallfahrt.“