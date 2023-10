Die Macht der Bilder

Anlässlich der Kriegsberichterstattung im Nahen Osten und der damit verbundenen Bilder, die uns unaufhörlich erreichen, fragen wir uns: Wie viele Bilder von Leid, Trauer, Tod, Elend, Krankheit, Terror, Krieg … verträgt der Mensch? Gleichzeitig stellt sich die Frage: Gibt es denn auf unserer Welt nur mehr negative Berichte? Gibt es wirklich nichts Gutes, das wert ist, kommuniziert zu werden? Anders gefragt: Verkaufen sich die negativen Horror-Nachrichten besser als Best Practice-Beispiele?

Ein heute zehnjähriges Kind, das – nehmen wir an – 2013 geboren wurde, wächst in einer Welt des Krieges auf. Wir erinnern uns an die Berichterstattung der großen Migrationsbewegungen ab dem Jahr 2015, den damit verbundenen Krieg in Syrien, die zahlreichen Flüchtlinge aus Afrika. Im Anschluss daran überraschte die Welt 2019 die Corona-Pandemie. Als dieses Kind in die Schule kam, hieß es Maskenpflicht! Das war eine Herausforderung, nicht nur bei der Erarbeitung der Buchstaben für Lernende und Lehrende. Endlich die Corona-Pandemie überwunden, brach der Ukraine-Krieg aus und nun der Terror mit Kriegsfolgen im Nahen Osten … Jetzt könnte man einwerfen, dass die Berichterstattung ja nicht für Kinder gedacht sei. Wie wahr. Diese langjährigen, negativen Dauerberichte, vor allem durch die unmissverständliche Sprache der grauenvollen Bilder, verändern aber auch uns Erwachsene.

Hier möchte ich mit dem Wiener Medien- und Sozialethiker Alexander Filipovic argumentieren: „Damit meine ich nicht das Verschließen der Augen vor Terror und Grausamkeiten. Aber Bilder machen etwas mit uns, man vergisst manche Dinge nicht.“ Denken wir an die Kinder, denn sie sind es, die uns einst regieren werden. Zeigen wir ihnen eine Welt, in der es auch das Gute (noch) gibt.