Ausflüge im eigenen Land zu machen, bietet sich heuer besonders an: wegen „Corona“. Von Auslandsreisen wird oft abgeraten. Ein besonderer Tipp daher: In Niederösterreich gibt es viele herrliche Stifte, die besucht und besichtigt werden können. Einen Festgottesdienst in einer Stiftskirche mitzufeiern, kann ein beeindruckendes Erlebnis sein. Die zehn Stifte Niederösterreichs: Wer kann sie aufzählen?! Wer hat sie schon alle besucht?!

Sie alle sind Zeugnisse des christlichen Glaubens aus mehreren Jahrhunderten. Sie sind Ausdruck des Gottvertrauens vieler Menschen, die dort gelebt, gebetet und mitgestaltet haben beziehungsweise das auch heute tun. In den Stiften unseres Landes wird der Glaube aber nicht nur beschränkt auf das Religiöse gesehen. Er ist eng verwoben mit der Pflege prächtiger Kunst, vielseitiger Wissenschaft und Kultur, und das schon seit Jahrhunderten. Jedes Stift hat seine eigene Geschichte, die sehr eng mit der nächsten Region und mit Österreich verbunden ist.

Auch wenn in früheren Zeiten die arbeitsrechtliche und soziale Situation eine völlig andere war als heute, so bildeten die Stifte mit ihren zahlreichen Mitarbeitern oft ein soziales Gefüge, in dem das Motto „unter dem Krummstab ist’s gut leben“ galt. In Niederösterreichs Stiften haben große Maler gewirkt wie Bartolomeo Altomonte, Daniel Gran, Johann Michael Rottmayr, Martin Johann Schmidt, Paul Troger oder Baumeister wie Johann Emanuel Fischer von Erlach, Johann Lucas von Hildebrandt, Joseph Munggenast oder Jakob Prandtauer und viele andere.

Von Romanik über Gotik, Renaissance und Barock bis zur Neugotik und Moderne gibt es in Niederösterreichs Stiften viel zu bewundern, außerdem oft schöne Gärten und nicht selten beeindruckende Musikangebote: Alles geprägt von einer optimistischen Weltsicht aus dem christlichen Glauben, allen Herausforderungen und Krisen im Laufe einer langjährigen Geschichte zum Trotz.