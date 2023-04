Die Tugend der Klugheit

Zugegebenermaßen – wir leben schon seit einiger Zeit in einer Art „Empörungsgesellschaft“. Emotionen werden in der öffentlichen Diskussion immer mehr zu einem Instrument der Auseinandersetzung. Was ursprünglich zunächst nur im digitalen Raum üblich war, hat mittlerweile unsere gesamte Gesellschaft infiziert. Man zeigt Emotionen, um seinen Standpunkt auszudrücken – und verliert dabei oft das Augenmaß. Und die andere Seite spart ebenfalls nicht mit oft „niveauarmen“ Bezeichnungen! Verbunden wird das Ganze mit einer „cancel culture“: Was einem nicht passt, landet auf einer Art öffentlichem Verbotsindex.

Beispiele dafür gibt es täglich genug. Die Frage, die ich mir immer stelle: Quo vadis? Wohin wird das denn alles hinführen? In der Londoner Underground hört man die bekannte Warnung vor dem Einfahren eines Zuges: Mind the gap! Der von Kardinal Schönborn so treffend diagnostizierte „Verlust der Mitte“ ist tatsächlich ein „dangerous gap“ auf der ganzen Welt! Die Welt ist eben nicht „schwarz-weiß“, nirgendwo!

Gibt es dafür ein Gegenmittel? Ich denke schon: Zuallererst ein Zurück zum vernünftigen Argument, wie es von Papst Benedikt XVI. immer eingemahnt wurde. Diese vernünftigen Argumente, die sich mit der Sache auseinandersetzen, beruhen auf der antiken Kardinaltugend der Klugheit. Wie sagte Albert Einstein: Probleme kann man nie mit der gleichen Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.