Erneut hat Niederösterreich gewählt – diesmal auf Gemeindeebene. Die Wahl ist geschlagen, und nun gilt es, in unseren Gemeinden vorwärts zu blicken. Viele haben sich im Wahlkampf engagiert, und viele haben versucht, für ihre Partei das bestmögliche Wahlergebnis zu erreichen. Manche haben dabei schärfere Töne angeschlagen und andere haben so manch utopische Vorstellungen ins Wort gefasst. Da aber niemals so heiß gegessen wird wie gekocht – so sagt es ein bekanntes Sprichwort –, wird auch so manches aus dem Wahlkampf in den Gemeinden eine verträglichere Form bekommen – vor allem dort, wo es parteiübergreifend einen Konsens braucht.

Immer öfter aber scheint genau diese Konsensfähigkeit in unserer Gesellschaft in Gefahr zu sein. Manchmal ist es der fehlende Wille, manchmal sind es die verkrusteten und verhärteten Ansichten und Einstellungen zu gesellschaftspolitischen, religiösen oder ökologischen Themen. Dort aber, wo man sich nicht mehr in der Mitte – im Konsens – treffen kann, dort entstehen Spaltung und ein Auseinandertriften der gesellschaftlichen Gruppen. Das gilt für den Staat genauso wie für die Kirche.

Unser Ordensvater Benedikt empfiehlt seinen Mönchen, in allen Tätigkeiten einen guten Ausgleich zu finden. Bei der Arbeit genauso wie beim Gebet, beim Essen genauso wie beim Schlafen. Der Mönch soll bei allem Tun das einfache Prinzip des M & M beachten – in allem soll er die Mitte und das rechte Maß verwirklichen. Der Mensch, der sich in seinem Leben einem Extrem zuwendet – egal in welchem Bereich auch immer –, dieser Mensch geht immer in die Irre. Er verliert dabei sich und seine Mitte. Für Benedikt und seine Lebensregel ist der gute Ausgleich in allen Bereichen des Lebens die Voraussetzung für ein gelingendes christliches Leben. Vielleicht ist diese benediktinische Formel des M & M eine gute Wegweisung für ein gelingendes Miteinander für uns Menschen von heute.