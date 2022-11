Die „Ware“ Mensch

Werbung

Vor zwei Wochen konnte ich in Salzburg an einer Tagung zu bioethischen Fragen teilnehmen. Fachleute aus dem medizinischen Bereich referierten zu Themen, mit denen unausweichlich ethische Fragen einhergehen: Reproduktionsmedizin, Leihmutterschaft, Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter („Transgender“), Schönheitschirurgie, Chancen und Risiken der gentechnischen Modifikationen, Lebensende – mein optimierter Tod (assistierter Suizid).

Erschütternd war ein eingespieltes Video einer Frau aus der Ukraine, die sich über die Vermittlung einer Agentur aus London als Leihmutter für ein chinesisches Ehepaar zur Verfügung gestellt hat – gegen Bezahlung, versteht sich: Da wurde ein gesundes Kind „bestellt“, aber nie abgeholt. Von der zuständigen Klinik wurde ihr nur zynisch mitgeteilt, sie solle abtreiben, wenn sich die Eltern nicht melden.

Was passiert mit dieser „Ware“ Mensch? Muss nicht von der „Ware“ Mensch gesprochen werden, wo das „egg-sharing“ bei lesbischen Paaren in Blick kommt, das „social egg-freezing“ in Auslotung der Karriere oder die Adoption von Embryonen? Wird nicht auch der Mensch, der sich in einer Transgender-Situation befindet, wie „Materie“ behandelt, die man je nach „Bedarf“ mit operativen Eingriffen und Hormonpräparaten manipuliert, wie eine „Ware“, mit tragischen Folgen für Identität und Personalität?

Mir geht die Frage nach, die bei dieser Tagung eingangs im Raum gestanden ist: Darf der Mensch alles, was er kann? Gibt es Grenzen? Und wer legt sie fest? Eines ist mir bei dieser Tagung bewusst geworden: Der Mensch, der den Bezug zur Transzendenz verliert, zu seinem Schöpfer, bleibt auf sich selbst verwiesen mit allen daraus resultierenden negativen Faktoren. Es ist höchst an der Zeit, sich verantwortungsvoll dieser Wirklichkeit zu stellen!