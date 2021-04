Allmählich wird von Öffnungsschritten gesprochen. Das Licht am Ende des Corona-Tunnels kommt langsam näher. Es gibt Grund zur Hoffnung, dass im Laufe der nächsten Wochen die Corona-Gefahr stark eingedämmt wird. Viele Menschen in Schulen und Kindergärten, Dienststellen und Büros, Kirchen und Veranstaltungsräumen, Geschäften und Gasthäusern, Fabriken und Werkstätten, Museen und Vereinen werden hoffentlich während der nächsten Wochen und Monate schrittweise zur Normalität zurückkehren können.

Wer gerne betet, sollte das gerade auch in den nächsten Wochen und Monaten tun. Es ist nämlich wertvoll, all die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die kommenden Öffnungsschritte und die Zeit danach im Stillen mit Gebet zu begleiten. Das Gebet ersetzt nicht die medizinischen und organisatorischen Maßnahmen. Gott hat den Menschen den Verstand geschenkt. Es ist bestimmt in seinem Sinn, dass die Menschen ihren Verstand bei all den Maßnahmen gegen die Pandemie einsetzen. Aber auch das Gebet hilft mit, Gottes Segen hereinzulassen in unsere Welt.

Gerade in der jetzigen Situation kann unsere Gesellschaft den Segen Gottes besonders gut brauchen. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Eindämmen der Corona-Gefahr „glatt“ vor sich geht. Es könnten leicht noch Pannen passieren, wenn es um die Verträglichkeit, die Lieferung, die Verteilung oder die Akzeptanz der Impfstoffe oder diverse andere Handlungen zur Beendigung der Corona-Gefahr geht.

Der Mensch hat bekanntlich nicht immer alles im Griff. Umso wichtiger ist es, dass neben allen Bemühungen um sorgfältige Maßnahmen gegen die Corona-Gefahr im Hintergrund auch viel gebetet wird. Menschen können durch ihre Gebete, ihre persönlichen Worte an Gott, ihre schlichte Hinwendung oder ihr einfaches Fragen zu Gott hin dazu beitragen, die Welt für Gottes Segen zu öffnen.