Vor 40 Jahren wurde ich gemeinsam mit meinem Mitbruder Andreas in der Stiftskirche von Geras zum Priester geweiht. Es war ein extrem heißer Sonntag – der gesamte Sommer war sehr heiß! Und die Weiheliturgie dauerte dementsprechend lange. Am Ende der Liturgie durfte ich die Dankesworte an unseren Weihbischof Alois Stöger von St. Pölten richten.

Ich weiß noch wie heute, was ich damals sagte: Warum ich Priester geworden bin? Weil ich wie im Evangelium den Schatz im Acker entdeckt habe, den man nicht mehr hergeben kann und will. Priestersein bedeutet für mich nicht Anerkennung von oben, ist auch keine Karriereleiter, sondern ein erfüllender Dienst an den Menschen.

Und da wurde ich im Laufe der 40 Jahre reich beschenkt! Priestersein ist niemals eine Einbahnstraße, sondern ein Dialog, eine Beziehung. Und das allein zählt und ist es wert, sich in den Dienst Jesu zu stellen, mit allen Fehlern und Schwächen. Und das relativiert auch unsere Klischees vom „Hochwürden“ und dergleichen. Es geht auch primär nicht um Moral oder Dogmen, sondern um die aktuelle Verkündigung von Jesu Botschaft, wie wir sie in den Evangelien finden. Das war und blieb für mich immer das allererste und entscheidende Ziel! Und so darf ich das abgewandelte Augustinus-Zitat wiederholen, das ich auch damals sagte: Für euch bin ich Priester, mit euch Christ!