Aus der Werbung kennen wir den Begriff „Mogelpackung“. Das Äußere stellt sich optisch anders dar, als es den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht!

Ebenfalls aus der Werbung ist der Slogan bekannt: „Was draufsteht, muss auch drin sein!“ Das ist meine erste Assoziation zur Diskussion über die Einführung der „Ehe für alle“, die nun auch in Österreich stattfinden wird. In meiner neuen Heimat Deutschland ist dies nun seit einem vollen Jahr Realität, aber auch hier gelegentlich kontrovers diskutiert!

Dennoch ist diese ganze Diskussion für mich – man verzeihe mir den Ausdruck! – eine Diskussion über eine Mogelpackung. Denn für uns Katholiken steht außer Frage, dass eine Ehe im kirchlichen Sinne nur zwischen Mann und Frau existieren kann und die sakramentale Gegenwart Christi in der Beziehung der Brautleute mit einschließt.

Was in unserer Gesellschaft immer wieder zur Diskussion steht, ist ein sehr bürgerliches Verständnis von Ehe, das sich vor allem im 19. Jahrhundert entwickelte und oft weiterhin in unseren Köpfen „herumspukt“. Bemerkenswerterweise wurde in Österreich nach dem Anschluss 1938 die obligatorische Zivilehe eingeführt und nach Kriegsende beibehalten. Auch in einer pluralen und säkularen Gesellschaft hat die Kirche das Recht und die Pflicht, auf diese wesentlichen Differenzierungen hinzuweisen. Und vor allem ihr genuin christliches Verständnis von Ehe den Gläubigen, aber auch der Öffentlichkeit verständlich zu machen – ohne Andersdenkende zu diskriminieren!

Wenn aber Respekt im öffentlichen Diskurs eingefordert wird, so darf auch die katholische Kirche diesen Respekt für sich in Anspruch nehmen, muss aber vor allem die Argumente gut abwägen und vorbringen! Eine kirchliche Ehe ist nicht nur ein „Segen für oben“, sie ist – wie der Apostel Paulus zu Recht sagt – ein tiefes Geheimnis! Und so soll und darf es auch bleiben!