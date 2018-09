Vor etwa einem Monat hat Justizminister Josef Moser in einem Interview erklärt, dass die Ehe ab 2019 auch homosexuellen Paaren und die Eingetragene Partnerschaft auch heterosexuellen Paaren offenstehen soll. Er folge damit einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs, der sinngemäß gemeint hat, dass alle Paare gleich behandelt werden müssen.

Um es vorweg klarzustellen: Ich habe Respekt vor Menschen, die ihrer sexuellen Orientierung folgen und in einer eingetragenen Partnerschaft leben.

Mir fehlt aber der Zugang dafür, eine solche Partnerschaft als Ehe zu bezeichnen. Man kann eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft noch so oft als Ehe bezeichnen, sie wird trotzdem nicht Ehe, weil Ehe von ihrer naturrechtlichen Dimension etwas ist, das sich dem Zugriff, von wem auch immer (auch vom VfGH!), entzieht.

In einer Stellungnahme hat die österreichische Bischofskonferenz die Basics dazu klar auf den Punkt gebracht: „Grundlage einer Ehe ist nicht eine bestimmte sexuelle Orientierung der Partner, sondern die Komplementarität von Mann und Frau und die grundsätzliche Fruchtbarkeit dieser Verbindung. Die Unterscheidung der Ehe von anderen Formen der Partnerschaft ist daher nicht nur keine Diskriminierung (wie manche fälschlich meinen), sondern vom rechtlichen Gleichheitsgebot (siehe Europäische Menschenrechtskonvention!) her sogar gefordert, wonach Ungleiches ungleich zu behandeln ist. Der Unterschied zwischen der Ehe und einer homosexuellen Verbindung ist so wesentlich, dass der Begriff Ehe nicht auf sie ausgeweitet werden kann, ohne dass dabei der Sinn der Ehe verloren ginge: die natürliche Generationenfolge durch gemeinsame Kinder und das Recht der Kinder auf Vater und Mutter.“

Sollte es tatsächlich durch die neue Regierung zu der angekündigten Ehe für alle kommen, wäre das aus meiner Sicht eine Diskriminierung aller in einer Ehe Lebenden.