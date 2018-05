„Endlich!“, sagen viele, ist der neue Bischof für St. Pölten bestellt. War die Suche so schwierig? Was spießt sich im Getriebe der Kirche? Warum gibt es einen solchen Mangel an Transparenz und Information?

Bischof Alois Schwarz wird in St. Pölten willkommen geheißen. Neu ist er als Bischof nicht. Er war schon einige Jahre Weihbischof in Wien und 17 Jahre Diözesanbischof in Klagenfurt. Es wird ihm deshalb große Erfahrung in der Leitung einer Diözese bestätigt. Er setzte zahlreiche Impulse und Initiativen für eine zeitgemäße und lebensnahe Seelsorge. Mit der Bevölkerung hat er intensiven Kontakt gesucht. Zudem ist er in der Österreichischen Bischofskonferenz für Fragen der Pastoral und Evangelisierung sowie für Sozial-, Wirtschafts- und Umweltfragen verantwortlich. Das lässt auf pastorale Initiativen in unserer Diözese hoffen.

Was erwartet diesen neuen Bischof? Vor allem ist ein neuer Weg für die Pfarrseelsorge zu suchen. Da geht es um grundsätzliche und mutige Reformen. Von „oben“ her werden wir nur vorübergehende Lösungen zustande bringen. Wir werden Gemeindeleitung aus den Pfarren heraus entwickeln müssen. Das braucht einen tiefen geistlichen und gemeinschaftlichen Prozess, der uns die nötigen Schritte zeigt. Da stehen wir noch ganz am Anfang.

Durch Papst Franziskus bricht derzeit ein starkes Bewusstsein für missionarische Initiativen auf. Das bedarf einer strukturellen Unterstützung. Dazu braucht eine Diözese künftig ein paar intensive Missionszentren, die ausstrahlen, bilden, befeuern und senden.

Heute wird das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft schwieriger. Das braucht neue Formen des offenen Dialogs, die die Fragen der heutigen Zeit vertieft aufgreifen und sich Kirche aktiv in das Zeitgespräch einmischt und ihre geistliche Kompetenz zur Verfügung stellt – etwa in den Fragen des Zusammenlebens, der Lebensgestaltung, von Wirtschaft und Sozialem, von Politik und gesellschaftlichen Brüchen usw.

Bischof Schwarz hat in seiner ersten Pressekonferenz die acht Stifte in der Diözese erwähnt. Sie tragen viel zur Pfarrseelsorge bei. Ihr geistliches und gemeinschaftliches Leben ist ein wichtiger Teil des diözesanen Pastoral- konzeptes. Sie sind auch für ihr Umfeld geistliche Zentren. Aber es steckt in den Klöstern noch mehr Potenzial, das sich an der Schnittstelle von Kirche und Gesellschaft ausbauen lässt. Dazu nur die Stichworte: Exerzitien und Erstbekehrung, Gesprächsforen, Ökumene, Kultur, Tourismus usw.

Bischof Klaus Küng nimmt Abschied. 14 Jahre hat er unsere Diözese geleitet: umsichtig, verantwortungsvoll, ruhig, verlässlich. Er hat nach seinem Vorgänger einen geduldigen Heilungsprozess innerhalb der Diözese und verschiedener Gruppen eingeleitet. Bischof Klaus war ein unermüdlicher Mahner und Ermutiger zu einem überzeugten und ehrlichen Leben aus dem Glauben. Mit den Äbten hat er intensiven Kontakt gesucht.

Für das alles: Danke, Bischof Klaus!