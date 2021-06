Ich schreibe diese Zeilen als Christ, der seit Kindertagen – seit seinem vierten Lebensjahr – als Ministrant, dann als Jugendleiter und Pfarrgemeinderat in seiner Heimatpfarre engagiert war und der nun seit vielen Jahren als Priester, Pfarrer, Ordensoberer und auch immer noch als Religionslehrer in unserer Diözese St. Pölten tätig ist. Ja, auch ich habe mich der Verkündigung des Evangeliums ganz verschrieben – und ich tue es bis heute gern. Ich sehe es nicht als mein besonderes Lebenswerk an – denn es ist und bleibt allein das Lebenswerk unseres Herrn Jesus Christus –, sondern als meinen Dienst, auch heute die Sache Jesu allen Menschen, besonders den Kindern und Jugendlichen, näher zu bringen.

Ja, ich bin froh und dankbar, bis heute in seiner Sendung und Nachfolge zu stehen – auch wenn es manchmal in diesen Jahren schwierig war und bis heute sowohl durch manche Kleriker, aber genauso auch durch manche Laien das Frohe und Hoffnungsvolle am Evangelium durch Missstände verdunkelt wird! Ja, ich sehe trotzdem das viele Gute und mache mir keine großen Sorgen um die Zukunft der Kirche und unserer Diözese. Denn es gibt ungebrochen eine große Bereitschaft zum Miteinander von vielen Menschen – das erfahre ich selbst tagtäglich in der Schule, in der Pfarre und auch in der Diözese.

Dieses Miteinander gelingt stets dann, wenn wir das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Ja, ich bin auch wirklich dankbar für den Dienst unseres Bischofs – für seine offene und herzliche Art, für sein verständliches und klares Wort, seine unkomplizierte Umgangsweise sowohl mit den Gläubigen als auch mit den Klerikern, für sein sichtbares Wohlwollen uns allen gegenüber und für seine Bereitschaft, auch Entscheidungen treffen zu müssen – gerade dann, wenn sie unpopulär und auf Zukunft hin einschneidend sind. Das ist nur ein offenes Wort – kein offener Brief an den Papst – und mein Wort ist an alle gerichtet, die das viele Gute sehen wollen!