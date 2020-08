Vergangene Woche fand zum ersten Mal nach 85 Jahren wieder ein muslimisches Freitagsgebet in der Istanbuler Agia-Sophia-Kirche statt, die bis dahin ein Museum war.

Dieses Gebäude war bekanntermaßen über 900 Jahre lang die Krönungskirche der byzantinischen Kaiser und gilt in ihrer architektonischen Einzigartigkeit zu Recht als eine Kirche ohne Vorbilder und ohne Nachahmung. Nach der Eroberung durch die Osmanen im Jahre 1453 wurde sie zur Hauptmoschee umgewandelt, was der damaligen Praxis der Siegermacht entsprach. Erst unter Mustafa Kemal Pascha, dem späteren „Atatürk“, wurde sie zum Museum, um einerseits ihren Verfall aufzuhalten und sie zu einem „übertürkischen Nationaldenkmal“ im modernen Sinne zu machen. Im Zuge dessen wurden die einzigartigen Mosaike durch den Amerikaner Thomas Whittemore freigelegt.

Warum also ist dieser willkürlich erscheinende Akt des türkischen Ministerpräsidenten für viele Christen, vor allem für die Gesamtorthodoxie, ein Tag der Trauer und des Schmerzes? Sollte man nicht zufrieden sein, dass dort wieder gebetet werden darf?

Leider ist dieses „düstere Signal in die westliche Welt“ für mich alles andere als ein Akt der Frömmigkeit, vielmehr eine willkürliche Machtdemonstration.

Für mich war der Besuch der Agia Sophia noch jedes Mal eine einzigartige Erfahrung des Heiligen – mysterium tremendum et fascinosum! Und ich bin sicher, dass es vielen Menschen – ob gläubig oder nicht – so ergangen ist. Zudem steht die sogenannte Blaue Moschee, dieses Meisterwerk osmanischer Baukunst, als muslimischer Gebetsort nur 500 Meter von der Agia Sophia entfernt. Ich persönlich bleibe skeptisch, was die angekündigte Offenheit für Nicht-Muslime anlangt. Ich kann es mir schlicht und einfach nicht vorstellen! Und – ganz „ketzerisch“ gefragt: Wie wäre es gewesen, hätte der türkische Staat die Agia Sophia wieder an das Ökumenische Patriarchat zurückgegeben? Wäre das nicht ein wahrhaftiger Akt interreligiöser Beziehungen gewesen? Aber das ist mit der jetzigen Entscheidung nun in weite, wenn nicht gar unerreichbare Ferne gerückt. Schade!