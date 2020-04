Vor Kurzem bin ich auf einen humorvollen Cartoon gestoßen, wo der Teufel mit Gott im Gespräch ist und in einer Sprechblase siegessicher zu ihm sagt: „Mit Corona habe ich dir deine Kirchen endgültig geschlossen!“

Worauf Gott antwortet: „Irrtum! Ich habe gerade in vielen Häusern eine eröffnet.“ Die Bischöfe haben es deutlich formuliert: Es ist Zeit der Hauskirche! Der Gottesdienst wird in die Familie verlagert. Und viele haben tatsächlich in ihren Häusern eine „Kirche“ eröffnet. Diese völlig neue Situation des Verbots öffentlicher Gottesdienste hat zu sehr vielseitigen Initiativen geführt.

Das hat allerdings auch nicht wenige Kritiker auf den Plan gerufen, so auch den tschechischen Soziologen und Priester Tomas Halik, für den diese „Wende hin zu einer ‚virtuellen Frömmigkeit‘, zum ‚Mahl aus der Ferne‘ und das Knien vor dem Bildschirm in der Tat eine seltsame Sache ist“. Eines steht fest: Virtuelle Gottesdienste können nur eine Krücke sein. Sie können nicht das direkte „Erleben von Gemeinschaft“ ersetzen.

Und wenn es um die Alternative geht, sollte dem Realen unbedingt Vorrang gegeben werden. Hauskirche zu leben wird für viele sicher fremd sein und Herausforderung bedeuten, aber es birgt auch die Chance, neue Formen des Feierns kennenzulernen. Gemeinsam im kleinsten Familienkreis zu Hause aktiv gottesdienstlich zu feiern und zu gestalten, verbindet, formt und stärkt. Das ist eine echte Chance zum Innehalten und zu einem gründlichen Nachdenken vor Gott und mit Gott.

Die sollten wir nützen!