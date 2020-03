Mit verständlicheren Begriffen will die Österreichische Ordenskonferenz die drei Ordensgelübde – Gehorsam, Armut, Ehelosigkeit – zugänglicher vermitteln. Gehorsam wird mit wach, Armut mit einfach und Ehelosigkeit mit gemeinsam erklärt.

Heuer wird seitens der Orden der Evangelische Rat (klösterliche Lebenshaltung gemäß dem Evangelium) der Armut in den Fokus gestellt: „einfach - ein gutes Leben aller“.

Ein Blick in die Ordensgemeinschaften unserer Stifte zeigt: Wir zählen gewiss nicht zu den Armen dieser Welt. Im Februar habe ich den aus dem Waldviertel stammenden Pfarrer Martin Römer, der ein Armenhaus in Mexiko leitet, besucht. Dort wurde mir bewusst, was Armut wirklich ist, was wirklich einfaches Leben bedeutet. Trinkwasser muss dort gekauft werden, nicht einmal Waschwasser gibt es immer. Wir haben Armenviertel besucht mit Wohnstätten, die aus Wellblech, Decken, Pappe und Müllresten gezimmert sind. Das ist Armut. Eine bittere Not, ein Ärgernis, das bekämpft werden muss.

Armut zu bekämpfen, ist daher wohl eine Pflicht von uns Ordensleuten, die ein einfaches Leben geloben. Einfaches Leben?

Alles Notwendige stellt uns das Kloster zur Verfügung. Der Einzelne braucht sich in der Regel darum nicht kümmern. „Jedem wird zugeteilt nach Bedarf“. So sieht es der Hl. Benedikt vor.

Das verleiht Zusammenhalt und Verbundenheit. Diese Praxis kann auch zu Gelassenheit und Freiheit führen, sodass jeder einfach leben und frei von jeder Sorge seinem Dienst nachgehen kann.

Der Hl. Benedikt weiter: „Wer weniger braucht, danke Gott und betrübe sich nicht, …wer mehr braucht, werde demütig und dankbar. Er danke Gott für die erwiesene Barmherzigkeit. Vor allem soll es nicht zum Murren kommen.“ (RB 34) Manchmal hängt die Zufriedenheit aber vom Vergleich mit anderen ab.

Im Geist der Armut leben soll für Ordensleute heißen: Armut bekämpfen, einfach leben, ohne zu vergleichen und ohne zu murren. Eine Richtschnur – nur für Ordensleute?