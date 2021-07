An sehr heißen Tagen suchen viele Menschen nach Orten, wo Abkühlung zu finden ist. Die Schwimmbäder haben Saison, leckere Eiscreme und kühle Getränke werden in großen Mengen konsumiert. Aber auch kühle Gemäuer bieten auf ihre Weise eine wohltuende Erfrischung.

Gerade große Kirchengebäude sind hierzulande oft historische Gebäude mit dicken Mauern, in denen die Raumtemperatur nicht so schnell die Außentemperatur übernimmt. In der Lilienfelder Stiftsbasilika zum Beispiel haben wir Anfang Juli meistens etwa 18 Grad Celsius. An heißen Tagen ist es besonders angenehm, so eine Kirche aufzusuchen und die erfrischende Atmosphäre darin zu verspüren. Eigentlich gehört es zu einer wichtigen Aufgabe der Kirchen, erfrischend zu wirken inmitten der Gesellschaft unserer Zeit. Ich meine hier nicht so sehr die Kirchengebäude, sondern die einzelnen glaubenden Christen, die kirchlichen Gemeinschaften, die Pfarren, christliche Gruppen oder Klöster.

Wenn sie sich, inspiriert vom Heiligen Geist oder einfach mit optimistischem Gottvertrauen, mit immer wieder neuen Ideen, starken Motivationen, konstruktiven Gedanken, freudigen Initiativen und dem Herz für Benachteiligte in die Gesellschaft unserer Tage einbringen, dann verbreiten sie eine wohltuende Erfrischung in der Welt unserer Zeit. Konflikte können die Gemüter sehr erhitzen. Gleichgültigkeit und Egoismus lähmen den Menschen. Ein gesunder und lebendiger Glaube an Gott dagegen erneuert und erfrischt den Menschen immer wieder von innen her und macht ihn bereit für viele gute Taten.