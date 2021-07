Endlich Urlaub, endlich ausspannen! – Doch dann entspricht das Hotel nicht den Wünschen, oder es gibt Streit in der Familie oder Stress mit den anderen Gästen – auch Erholung will gekonnt sein. Wie klappt sie am besten? Ich habe gute Erfahrung mit diesen drei Komponenten gemacht: Muße, ungewöhnliche Leistung und anderen Freude Bereiten.

Muße bedeutet den Verzicht darauf, irgendetwas erreichen zu wollen. Ja, in der Muße verzichte ich sogar darauf, mich (verbissen) erholen zu wollen. Ich bin einfach da, schaue, atme, höre, genieße. Für mich ist der Inbegriff von Muße, wenn ich unter freiem Himmel liege und ohne Zeitdruck in die Wolken oder in eine Baumkrone schaue. Das ist für mich Erholung pur. Ungewöhnliche Leistungen machen mich zufrieden, erholen mich.

Das kann das Erklimmen eines Alpengipfels sein, auf dem ich noch nie gewesen bin, das Aufräumen des Abstellraumes oder das Lesen eines schon lange bereitliegenden Buches. Tätigkeiten, für die ich mir sonst nicht die Zeit nehme und die jetzt endlich einmal drankommen. Anderen Menschen Freude zu bereiten, gehört zu meinen nachhaltigen Urlaubsfreuden, daran erinnere ich mich gerne, sie erfüllen mich mit Sinn.

Beispiele aus meinem Leben: Wenn ich am Urlaubsort dem Pfarrer anbiete, statt ihm eine Sonntagsmesse zu feiern und ihn damit entlaste. Oder wenn ich mir Zeit nehme, um meiner Mutter Funktionen am Smartphone zu erklären. Oder wenn ich am Urlaubsort einen Krankenbesuch machen soll, über den sich Menschen sichtlich freuen. Oder wenn ich mich in die leere Kirche setze und bete, ohne dass ich vom Gebet etwas haben will, sondern einfach, weil ich weiß, dass Gott sich über meine Gegenwart bei Ihm freut.

Erholung gelingt paradoxerweise gerade dann nicht, wenn man sie verbissen sucht. Wenn man aber locker lässt, nichts erreichen will (Muße), sich anderem widmet und hingibt (ungewöhnliche Leistung) und nicht nur für sich lebt, sondern danach trachtet, anderen eine Freude zu machen, stellt sich wie von selbst die Erholung ein. Ich nehme sie wahr an tiefem Schlaf und an Zufriedenheit. In diesem Sinn verabschiede ich mich jetzt bis Anfang September von Ihnen. In den nächsten Wochen werde ich Urlaub und Exerzitien machen und eine Jugendpilgerwoche begleiten. Es wird sicher auch erholend sein. Ihnen wünsche ich gesegnete Sommerwochen und gute, nachhaltige Erholung.