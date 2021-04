Ostern stellt einen Anspruch. Ostern ist nicht bloß eine Therapie, die uns sagt: „Alles wird gut!“ Ostern ist Leben in Fülle und setzt eine Kraft frei, die die Kirche und die ganze Menschheit erfassen und verändern will.

Annette Schavan – ehemals deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung, Botschafterin am Vatikan, Professorin in Berlin und Shanghai – formuliert, wie und wo sich der Anspruch von Ostern zeigt: in der Geistesgegenwart und im Geistes-gegenwärtig-sein in unserer Zeit. Dazu ein paar Schritte in die österliche Geistesgegenwart.

Ich beginne mit einem Bild: Der Papst hat am Beginn der Pandemie vor einem Jahr am leeren Petersplatz ganz allein der Welt den Segen gespendet – und das vor einem alten Pestkreuz. Er zeigt der Menschheit den zerbrechenden, leidenden Christus am Kreuz. Es steht für die Solidarität Gottes mit den Menschen. So brachte der Papst die Solidarität der Kirche mit der verunsicherten und leidenden Menschheit zum Ausdruck. Heute braucht es Menschen, die solidarisch diese Welt aushalten und „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ mit anderen teilen. Das hat die Kirche im Konzil als Selbstverpflichtung formuliert. Empathie ist ein Zeichen der Geistesgegenwart.

Auch die „Zeichen der Zeit“ erkennen, ist ein dynamischer Schritt in das Geistes-gegenwärtig-sein. Konkret gesagt: Alles kann sich ändern. Wir dürfen Großes erwarten. Es geht mehr, als wir denken. Es ereignet sich, womit niemand rechnet. Die Zukunft ist wichtiger als die Vergangenheit. „Glaube kann Berge versetzen!“ Eine solche Dynamik entwickeln die Begegnungen Jesu in den Evangelien. Sie lassen eine andere Logik entstehen. Jesus provoziert, deckt Verlogenheit auf und durchbricht Verengungen. Die Auferstehungsbotschaften verändern überhaupt Lebensperspektiven.

Die Zukunft wird jenen gehören, die Hoffnung signalisieren können! Der Auferstandene geht uns voraus. ER ist schon dort, wo wir hinkommen. Kirche vertraue!