Eigentlich ist es Jahr für Jahr dasselbe: Für die Adventzeit nehmen wir uns ernsthaft vor, alles etwas ruhiger anzugehen, den Terminkalender nicht zu sehr zu füllen und genauso regelmäßig geht das daneben. Mir jedenfalls geht es jedes Jahr so und ich denke, auch so manchen von Ihnen. Regelmäßig scheitere ich an meinen guten Vorsätzen für die Adventzeit. Jedes Jahr erfahre ich damit einen Widerspruch zur oft propagierten und so sehnlich gewünschten adventlichen Stille. Wenn ich aber in die Hl. Schrift blicke, dann stelle ich fest: So ruhig und still ist das damals keineswegs gewesen.

Auch da waren viele in Bewegung: Maria und Josef, sternkundige Männer und Hirten, die zum Stall von Bethlehem eilen, um anzubeten. Es herrscht überall Unruhe, Aufbruchsstimmung und hektische Betriebsamkeit. Es ging schon damals rund um die Geburt des Herren keineswegs nur still und beschaulich zu. Geht es also in diesen Tagen des Advents wirklich um Ruhe und Stille? In den Bibel-Berichten mit Blick auf Weihnachten ist niemals von Ruhe und Stille die Rede – es geht immer wieder um die Freude. Freude lässt sich nicht befehlen, genauso wenig wie Dankbarkeit.

Das Evangelium behauptet sogar, die Freude sei ein weihnachtliches Geschenk Gottes. Ist das aber auch unsere Erfahrung – die Grunderfahrung in den Tagen des Advents und von Weihnachten? Nicht nur für ein paar gute Stunden dann im Kreis der Familie am Heiligen Abend, sondern als Erfahrung in unserem Lebensalltag. Vielleicht können wir gerade in diesen kommenden Tagen von den Kindern neu lernen, was Freude wirklich für unser Leben bedeuten kann. Und wir sollten uns gerade im bevorstehenden Advent dies immer wieder neu in Erinnerung rufen – das Christentum beginnt mit dem Ruf vom Himmel: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude!