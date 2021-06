Nach Ende der Lockdowns sind viele Menschen extrem belastet: durch die Folgen der Maßnahmen, aber auch durch das wiederaufgenommene hohe Tempo und das viele Nachzuholende. Manche Berufsgruppen leiden stärker darunter, während andere zurzeit etwas durchatmen können. Mein Dank gilt allen, die in den Lockdowns und auch jetzt danach für andere Menschen da waren und ihre Arbeit unter erschwerten Bedingungen gewissenhaft ausgeübt haben! Dennoch kann es manchmal zu viel werden.

Was ist dann zu tun? Das Wichtigste: Sprechen Sie darüber! Erzählen Sie anderen Menschen und auch Gott (im Gebet), wie es Ihnen geht. Es gibt für alles eine Lösung, oft sieht sie nur anders aus, als man sie sich im Augenblick wünscht. Sprechen Sie mit Ihren Lieben, sprechen Sie aber auch mit Professionalisten, und sprechen Sie mit Gott.

Zu den Professionalisten gehören Coaches, Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Kriseninterventionsteams, oft auch innerbetrieblich bereitgestellte – und andere mehr. Sie alle haben Erfahrung. Und Sie sind nicht die erste Person, die sich an sie wendet. Auch Priester und Seelsorger sind verfügbare Professionalisten im Umgang mit Belastungen, gerade auch, wenn Fragen des Gewissens involviert sind.

Aber sprechen mit Gott? Hilft das? Ist das nicht eine Flucht? Nein, ganz und gar nicht! In Wahrheit ist das Gespräch mit Gott das erste und ausschlaggebende, weil – nach meiner Erfahrung – dort die besten Ideen entstehen, an wen ich mich sonst noch wenden könnte. Am liebsten wende ich mich direkt an Jesus Christus, den Heiland. Die Evangelien berichten von unzähligen Heilungen und inneren Befreiungen, die er vollbracht hat, und um Heilung und Befreiung von Zwängen und Übel geht es ja. Jesus bietet tatsächlich an: Übergib mir deine Sorgen und Nöte! Sie können sich in einer Kirche an Jesus Christus wenden, Sie können aber auch jeden Priester um den Dienst des heilenden und befreienden Segens bitten. Wie oft habe ich diese erlösende Wirkung selbst wahrgenommen und an anderen beobachtet!

Am besten ist es, Geistliches nicht gegen Weltliches auszuspielen, sondern beides (!) in Anspruch zu nehmen. Denn der Mensch ist Leib und Seele, und es ist nicht gut, eines davon zu vernachlässigen. Haben Sie Mut, über Ihre Belastungen zu sprechen, mit Menschen und mit Gott!