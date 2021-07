Während hierzulande politischer Klamauk die Medien füllt, geht anderswo still und heimlich ein unglaublicher Skandal vor sich: Das Europaparlament hat vor kurzem mehrheitlich einen Bericht angenommen, in dem unter anderem ein „Recht auf Abtreibung“ sowie die Abschaffung des Gewissensvorbehaltes bei Ärzten und medizinischem Personal gefordert wird. Man fasst es nicht: Die Tötung eines ungeborenen Menschen soll zum einforderbaren Recht werden – und die Nicht-Durchführung einer Abtreibung durch einen Arzt wird in logischer Folge für diesen zum Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung.

Wehe uns allen, wenn erste Mitgliedsstaaten dieser EU-Empfehlung folgen (und das ist ja das Ziel des Beschlusses, sonst wäre er ja sinnlos)! Nur ganz nebenbei: Soeben wird bei uns auch die Legalisierung der Sterbehilfe diskutiert. Wenn es bei der Tötung eines Menschen am Beginn des Lebens keine Gewissensfreiheit des Arztes mehr geben soll, ist es nur ein kleiner Schritt dazu, dass diese auch am Ende des Lebens keine Rolle spielen wird.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ärztinnen und Ärzte, die eigentlich zum Heilen ausgebildet wurden, das auf sich nehmen wollen! Lag nicht der Grundauftrag eines Staates einmal darin, das Leben seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen? Hatten nicht die Menschenrechte ursprünglich die Aufgabe, die Menschen eines Staates vor dessen Willkür zu bewahren, Stichwort: „Recht auf Leben?“ Welches Vertrauen darf man in einen Staat, gar in eine EU noch setzen, wenn diese Ideale aufgeweicht werden?

Und jetzt sage bitte niemand, das würde im fernen Brüssel stattfinden und uns nichts angehen: Fragen Sie ruhig nach bei der Partei Ihres Vertrauens, wie unsere österreichischen Abgeordneten in dieser Frage abgestimmt haben! Und jetzt sage bitte auch niemand, ich müsse mich als Kirchenvertreter da heraushalten: Warum eigentlich? Als Staatsbürger, als Christ sage ich laut und nachdrücklich: Es ist ein Skandal!