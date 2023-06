Eucharistie wirkt

In dieser Woche feiern wir das Fronleichnamsfest. Dieser Festtag erinnert an das Abendmahl Jesu, an die Einsetzung der Eucharistie durch Jesus am Vorabend seines Leidens, Sterbens und seiner Auferstehung. Eucharistie ist die Mitte unseres Glaubens, das Zentrum kirchlicher Spiritualität. Hier wird Gott selbst gegenwärtig – in den Gestalten von Brot und Wein. Wir verbinden uns in dieser Feier mit Jesus Christus – wie wir uns mit keinem anderen Menschen verbinden können: ER in uns – wir mit IHM. Die Tiefe dieser Beziehung habe ich von einem vietnamesischen Bischof erfahren, der in einer neunjährigen Einzelhaft in seiner Gefängniszelle täglich Eucharistie gefeiert hat: In seiner Handfläche ein Stück Brot, ein paar Tropfen Saft – darüber hat er so lange gebetet, bis er den Herzschlag Jesu in seinem eigenen Herzen gespürt hat.

Nicht nur die Wandlung der Gaben von Brot und Wein gehören zum Geheimnis der Eucharistie, sondern wir selber – eins mit diesem Christus – werden durch IHN verwandelt. Diese Beziehung zu Christus schenkt uns den Geist der Hingabe, der Liebe, des Friedens und der Stärke: damit aus Hass Liebe wird, aus Erniedrigung Fürsorge, aus Tod Leben. So ist die Eucharistiefeier nicht nur eine persönliche Feier, die mir dient und in der es um mich geht. Eucharistie möchte uns prägen und formen für den Dienst in der Welt, in unserem Umfeld, in unserem Leben. Sie ist die Quelle christlichen Lebens. Von der Eucharistie geht eine Kraft zur Veränderung der Welt aus.

Wenn wir an Fronleichnam das eucharistische Brot durch unsere Städte und Dörfer tragen, so soll uns bewusst werden: Der Herr will durch uns und mit uns zu den Menschen kommen.