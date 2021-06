In den letzten Wochen war Europa stark im Gespräch: Joe Biden hat die europäische Politik zu deutlichen Antworten herausgefordert. Das Europaforum im Stift Göttweig hat viele Fragen aufgeworfen. Dazu passend hat es im „Haus der Regionen“ in Krems-Stein eine passende Diskussion gegeben. Die globale Entwicklung treibt Europa vor sich her: die neue Wirtschaftskrise; Flucht und Massenmigration; die heißen Zukunftsfragen zu Pandemie, Digitalisierung, Bildung in Zukunft; die Überalterung der europäischen Bevölkerung und eine zum Teil verängstigte Gesellschaft.

Welche Rolle spielen Religion, Christentum, Kirche? Glaube und Religion sind bei der Entwicklung Europas ein wichtiges Ferment. Sie bestimmen wesentlich das Menschen- und Gesellschaftsbild; sie stehen für Werthaltungen und sind inspirierende Wegbegleiter; sie fragen nach bewusstem Leben – mit Innehalten, Nachdenklichkeit, Dankbarkeit und Eigenverantwortung. Zudem ist der Glaube eine Ressource, das Leben zu bestehen, sogar gut und voll zu leben – er zielt auf Lebensbewältigung und Lebensführung ab. Das scheint nur ein wichtiger Hinweis zu sein.

Das Interesse an Religion in institutionalisierter Form scheint heute abzunehmen. Aber die Frage „Wie führt man ein gutes Leben?“ wird heute immer mehr und neu gestellt. Das Christentum in Europa muss deshalb seinen Anspruch neu stellen. Die „Lebensform Christsein“ hat starke Potentiale: Sie fordert Empathie, sie fordert Solidarität in Zeiten der Ungewissheit; sie ist ein starker Beitrag für eine menschenwürdige und achtsame Lebenskultur; sie macht Menschen seelisch krisenfester und besitzt eine prophetische Anwaltschaft gegenüber einer „globalisierten Gleichgültigkeit“ (Papst Franziskus).

Europa ist nicht bloß ein geografischer Begriff. Das „Europäische“ macht Europa zu Europa. Das Christentum und das Christsein gehören unverkennbar zu diesem Kontinent. Europa, wache auf!