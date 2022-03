Fasching und Fastenzeit

Diese Woche endet die Faschingszeit mit dem Faschingsdienstag und es beginnt die Fastenzeit mit dem Aschermittwoch. Jedes Jahr wiederholt es sich, diese Zeit ist uns bekannt, also eigentlich nichts Neues, und doch wollen wir sie immer wieder neu mit Inhalt füllen, uns daran erinnern.

Im Buch Kohelet im Alten Testament heißt es – Sie kennen sicher die Stelle aus dem dritten Kapitel, es ist die Realität unserer Zeit, der Menschen, auch von uns selber: „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden ...“

Der Augenblick ist es, den wir bewusst leben wollen. Im Fasching das Ausgelassen-Sein, das Feiern, das Verkleiden, das bunte Geschehen, äußeres Froh-Sein, auch im Essen und Trinken. Es erfreut den Alltag, den tagtäglichen Trott und lässt uns aufatmen, auftanken in Heiterkeit, in Gemeinschaft. Über Nacht geht es dann über in eine innere Freude, ein Wohlfühlen in der Veränderung, in Besinnung, im Teilen, im Suchen und Finden von sich selber, in Dankbarkeit für all das, was uns tagtäglich geschenkt wird, was uns hinführt zum Schöpfer, zu Gott im Gebet, in der Begegnung, in der Natur, im Abschalten, im „neu“ leben und lebendig sein.

„Lass die Sonne in dein Herz, schick die Sehnsucht himmelwärts, gib dem Traum ein bisschen Freiheit, lass die Sehnsucht in dein Herz … du hast ganz vergessen, wie es ist, wie ein Mensch zu sein“ (Zitat aus einem alten Lied). Wir alle brauchen diese Sonne für Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit.