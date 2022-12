Werbung

In einer alten Legende fragt ein Schüler seinen geistlichen Lehrer: Warum haben früher Menschen Gott gesehen und warum sehen sie ihn heute nicht mehr? Der Meister antwortet: Weil sich heute keiner mehr tief bücken mag. Diese einfache Geschichte hat etwas mit Weihnachten zu tun.

Wer schon einmal in der Geburtskirche in Bethlehem gewesen ist, der weiß: Man muss sich bücken. Ein silberner Stern im Boden der Grotte bezeichnet den Ort, wo gemäß alter Überlieferung Jesus geboren wurde. Der Raum ist sehr niedrig und deshalb muss man sich bücken, um den Stern berühren zu können. Und auch in die große Geburtskirche, die über dieser Grotte errichtet worden ist, kommt man nur, wenn man sich bückt.

Das große Portal dieser alten Kirche aus der Zeit von Kaiser Konstantin ist nämlich vor Jahrhunderten bis auf eine enge kleine Pforte zugemauert worden. Man muss sich also klein machen, um an den Ort zu kommen, wo der Tradition nach Gott als Kind erschienen ist. Weihnachten lehrt uns: Wer das Kind in der Krippe genau sehen will, der muss sich bücken. Er muss sich kleiner machen, um diesem Kind ähnlicher zu werden. Er muss sich das Kind in Erinnerung rufen, das er selbst einmal gewesen ist.

Weihnachten ist deshalb ein Fest gegen den Stolz. Weihnachten ruft uns erneut in Erinnerung, dass wir uns eben bücken müssen. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und denken Sie am Heiligen Abend daran, wenn Sie in die Krippe unter dem Christbaum schauen – auch Gott hat sich gebückt, um zu uns Menschen herunter zu kommen!