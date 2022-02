Frage des Vertrauens

Man kann den Eindruck gewinnen, die Welt sei voll von Korruption, Missbrauch und Lüge. Da ein Verdacht auf Amtsmissbrauch und Veruntreuung, dort eine Anzeige wegen falscher Zeugenaussage oder illegaler Geldannahme. Noch viel schlimmer sind die die Kirche betreffenden Untersuchungsergebnisse: Sie zeigen dramatisch viele Fälle von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen durch Geistliche. Furchtbar! All diese Nachrichten haben eines zur Folge: Das Vertrauen in Politik und Kirche ist weithin verloren.

Ein Pfleger auf einer Intensivstation erzählte mir Folgendes: Seit 2020 hätten sie im Krankenhaus rund 50 Personen intensiv behandelt. Zwei davon waren geimpft, die anderen alle ungeimpft. Er getraue sich dies gar nicht mehr zu erzählen, weil man ihm nicht glaube und er von manchen als Lügner beschimpft werde. Es werde ihm unterstellt, er müsse dies so sagen, weil er ja als politisch engagierter Bürgermeister auf Linie sein müsse. Das allgemeine Misstrauen gegenüber „denen da oben“ wirkt sich aus bis ins kleinste Dorf. Einzelne Vertreter – ob in Pfarre oder Gemeinde – müssen ausbaden, wofür sie persönlich nichts können.

Vertrauen kann leicht verspielt werden! Man muss es aber nicht notwendigerweise jedem entziehen, der in Kirche oder Politik engagiert ist. Vertrauensbildende Maßnahmen braucht es nicht nur von oben. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen für alle, die sich ehrlich in Kirche und Politik um das Wohl des Nächsten bemühen. Es sind – Gott sei Dank – viele, die Mehrheit.