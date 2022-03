Friedensuche

In diesen vergangenen Tagen ist alles anders geworden! Die Fastenzeit, die wir wie jedes Jahr am Aschermittwoch mit dem Ruf nach mehr Verzicht, Gebet und Teilen begonnen haben, hat für unsere Welt eine plötzliche Dramatik und nicht vorstellbare Ernsthaftigkeit bekommen. Wir erleben bereits seit dem Beginn der Corona-Pandemie eine Zeit besonderer Herausforderungen und Veränderungen in gewohnten Bereichen unseres Lebens.

Nun ist durch den Krieg mitten in Europa auch noch unser Gefühl von Sicherheit und Frieden ins Wanken gekommen. Wir können kaum fassen und begreifen, was sich an Leid und Unrecht vor unseren Augen abspielt. Natürlich kann dies alles enttäuschend, entmutigend oder auch beängstigend sein – aber unser christlicher Glaube erinnert uns gerade in solchen Situationen in besonderer Weise daran, dass alles – alle Menschen, alle Dinge und alle Ereignisse – in den Händen Gottes liegt.

Die großen Gefahren der Menschheit sind immer die Lüge, der Unfrieden, die Unentschiedenheit und auch die Gleichgültigkeit. Aber das Ziel kann nur das Leben für alle in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit sein. Deswegen braucht es für uns als Christen auch immer wieder klare Hinweise auf ein Leben in der Christusnachfolge. Christsein heißt anders leben, heißt christusgemäß leben.

Der Hl. Benedikt von Nursia gibt am Beginn seiner Regel eine Kurzfassung als Anleitung zum Christsein: „Willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach!“ (Prol 17). Was kann ich heute also tun? Suche Frieden und jage ihm nach – in deiner Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der großen Weltpolitik – damit erfüllen wir alle den Auftrag Jesu in der Welt von heute!