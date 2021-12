Was? Jetzt schon? Ausgerechnet von einem Priester, einem Propst?! In verschiedenen Sprachen unseres Kulturkreises klingt dieser Wunsch jeweils ganz unterschiedlich. Das genauer zu betrachten, kann eine gute Vorbereitung auf das Fest sein!

„Buon Natale!“ sagt man in Italien: Es geht also um ein Geburtsfest, aber um wessen Fest es dabei konkret geht, bleibt unklar. Das englische „Merry Christmas“ ist hier eindeutiger: Christus kommt klar im Namen des Festes vor, es sei denn, das Wort wird (wie einem das nicht selten begegnet) gekürzt zu X-mas. Dieses X ist aber christlicher, als man auf den ersten Blick zu denken vermag: Es ist altgriechisch und wird als „ch“ gesprochen – die Anfangssilbe von „Christus“.

Gänzlich ohne solchen Bezug kommt man in vielen Kreisen in Frankreich aus, wo religiöse Menschen einander zwar „Joyeux Noël!“ wünschen, sich landläufig aber das völlig unverbindliche „Bonnes Fêtes!“ eingebürgert hat. Dieses hat im Deutschen mit „Frohes Fest!“ sein säkularisiertes Äquivalent. Leider fehlen mir die Kenntnisse, um auch in weiteren Sprachen den Wunsch „Frohe Weihnachten“ unter die Lupe zu nehmen, was sicher spannend wäre.

Aber worauf will ich hinaus? Die Vielfalt der Sprachen bringt uns auf die Fährte der Frage, was oder wen wir zu Weihnachten eigentlich feiern: Ihn, oder uns, oder nichts? Entscheiden wir uns schon jetzt, wie wir es halten wollen: Bereiten wir uns im Advent so vor, dass die Weihnacht eine geweihte Nacht werden kann: Die Nacht, in der uns das Heilige begegnet.