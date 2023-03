Für ein neues Miteinander

Werbung

Auf der einen Seite wurde in der Weltkirche vom Papst „Der synodale Prozess“ eingeleitet, um das gegenseitige Hinhören, die Teilhabe aller und die missionarische Ausrichtung der Kirche zu fördern. Auf der anderen Seite entstehen in dieser Kirche gewaltige Spannungen – gerade auf höchster Ebene. Bischöfe und Kardinäle stellen sich in manchen Fragen gegen den Papst. Der synodale Prozess wird von manchen Hierarchen als „Hirngespinst“ abgetan. Auch die Begräbnisfeier von Benedikt XVI. wurde von einem Erzbischof benützt, um einen Keil zwischen Benedikt und Franziskus zu treiben. Vor ein paar Wochen hat eine renommierte Wochenzeitung getitelt: „Schafft sich die Hierarchie selber ab?“. Dass den Papst „die Knie verlassen“ ist kein Wunder. Aber ein Wunder ist es, wie Papst Franziskus mit dieser Situation umgeht. In vielen Konflikten fordert er sogar zu klaren Auseinandersetzungen auf, um die „Wahrheit“ zu schärfen.

Untragbar ist aber die Gruppen- und Parteienbildung hinter konträren Argumenten und Aussagen, um Machtpositionen zu erreichen. Das war immer schon ein Weg in die Brüche. Eigenartig ist, dass so mancher Kardinal oder Bischof in früherer Zeit Gehorsam, Papsttreue und Zurückhaltung gefordert hat. Und jetzt? Im synodalen Prozess gibt es das Prinzip der Abwägung und der Verhältnismäßigkeit. Dazu hat der hl. Augustinus ein gutes Wort geprägt: „Im Zweifelhaften Freiheit; im Notwendigen Einheit; in allem aber die Liebe!“ Das könnte ein Gradmesser für die Kirchendebatte sein. Also, zurück auf den gemeinsamen Weg! Aussprechen, was der Gemeinschaft dient! Weg von persönlicher Profilierung. Hin zu einem neuen Miteinander – gerade unter diesem Papst. Er bringt viel Hoffnung, zehn Jahre Amtszeit können sich sehen lassen!