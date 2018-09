In schwierigen Zeiten gab es immer wieder auch Überraschungen. So sind viele verwundert, dass Heiligenkreuz innerhalb von 30 Jahren eine zweite Kloster-Neugründung wagt, diesmal in der Niederlausitz in Neuzelle, das heute politisch zum Land Brandenburg gehört. Vor 30 Jahren gründete das Stift das Priorat Bochum-Stiepel, das sich zu einem geistlichen Schwungrad für die Region entwickelte und nach wie vor viele Menschen anzieht (über 900 Gläubige bei den Sonntagsmessen).

Natürlich ist diese Dynamik nicht zu vergleichen mit der Anfangszeit der Zisterzienser in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Damals entwickelte sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten ein ganzes Netzwerk von Zisterzienserklöstern in ganz Europa, ausgehend von Citeaux in Burgund, wonach die Zisterzienser benannt wurden.

Der Babenberger Otto von Freising trat selbst 1132 in Morimond, einem Tochterkloster von Citeaux, ein. Dieses gründete schon ein Jahr später das Stift Heiligenkreuz auf Einladung seines Vaters, des Markgrafen Leopold III. Allein im Mittelalter konnte Heiligenkreuz fünf Klöster gründen: 1138 Zwettl, 1142 Baumgartenberg in OÖ, im gleichen Jahr Czikador in Ungarn, 1263 Kloster Marienberg im heutigen Burgenland und 1325 Neuberg an der Mürz. „Expansion im Habit“ – so nannte dies ein Journalist.

Aber was bewegt uns Mönche, solche Gründungen zu wagen? Es ist nicht der Übermut, waghalsig ein Risiko einzugehen und Berufungen aufs Spiel zu setzen, sondern die innere Überzeugung mit Papst Franziskus gerade an die Peripherie des Glaubens zu gehen, wohin vielleicht das Evangelium sonst nie gelangen würde. Im Land Brandenburg gibt es nur noch 3 % Katholiken.

Die evangelische Kirche ist etwas stärker vertreten, aber der Großteil der Bevölkerung ist ohne Gott aufgewachsen. Verwundert sind unsere neuen Gründermönche über die positive Resonanz der Medien wie auch der Bevölkerung. So sagte z. B. einer: „Ich freue mich, dass Sie kommen!“ Und der angesprochene Mönch antwortete: „Dann bitte beten Sie auch darum, dass diese Gründung gelingt.“ Da bekam der Mönch zur Antwort: „Das kann ich nicht, denn ich bin Atheist. Aber ich freue mich dennoch, dass Sie kommen!“