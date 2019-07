Von einem Abt habe ich ein E-Mail mit folgendem Inhalt erhalten: Der deutsche Bundestagspräsident Norbert Lammert (2005-2017) sprach in einem Interview davon, dass es in der modernen Gesellschaft zu einer Segmentierung des Gemeinsamen in Einzelinteressen gekommen sei, die das Formulieren von gemeinsamen Lösungen immer schwerer mache. Der Politikprozess werde dadurch erheblich komplizierter.

Und Beispiele dazu gibt es genug: Im englischen Parlament bekunden die Parlamentarier seit Monaten nur, wogegen sie sind, aber sie schaffen keine Mehrheit für eine wie auch immer geartete Lösung.

Ähnliches könnte uns auch bei der Bestellung der EU-Kommissionspräsidentschaft blühen und auch Europa könnte wieder einmal an der Segmentierung der Interessen scheitern.

Auch in der österreichischen Politik scheint es, dass alle Parteien wissen, gegen wen und wogegen sie sind. Wie aber eine positive verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung, die nicht polarisiert, aussehen könnte, ist nicht absehbar.

Auch in unseren Klöstern sind wir Kinder unserer Zeit und nicht ohne Konflikte.

Wie halten wir dagegen? Haben wir das gemeinsame Ziel im Auge? Strengen wir uns an, das Gemeinsame zu suchen – unter Hintanstellung des „Eigenwillens“, von dem der heilige Benedikt zu Beginn seiner Regel spricht? Im fünften Kapitel fordert er von den Mitbrüdern Demut, Gehorsam und Gottesfurcht (heute vielleicht besser verstanden mit dem Begriff Respekt). Das verlangt jedem Einzelnen so einiges ab.

Da stellt sich die Frage, ob auch wir genug investieren, um konstruktive, gemeinschaftsverträgliche Lösungen zu erreichen, und ob wir willens oder fähig genug sind, auch einmal zurückzustecken.

Mit dem benediktinischen Mönchtum gibt es ein Gegenprogramm zur Segmentierung. Es verlangt uns zwar einiges ab, ist aber der richtige Weg.

Die Regel des hl. Benedikt prägt Gesellschaft und Kultur Europas seit vielen Jahrhunderten. Möge sie das auch in Zukunft tun. Er ist der Patron Europas.