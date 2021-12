Gemeinsames statt Eigenes

„Brauchen wir einen Sündenbock‘?“ So titelte im Jahre 1978 der Jesuit Raymund Schwager in seinem Buch, worin er sich in faszinierender Weise mit der Thematik von Gewalt und Erlösung auseinandersetzte. Diese dort geäußerten Gedanken haben bis heute nichts von ihrer bestürzenden Aktualität verloren!

Unsere Gesellschaft spaltet sich immer mehr, sucht sich immer neue Sündenböcke, driftet immer weiter auseinander, macht eine gemeinsame Gesprächsbasis unmöglich. Ich halte solche Entwicklungen für sehr gefährlich und frage mich oft, wie es nur weitergehen wird. Es sind nicht die Schwachen und Feigen, die bereit sind, ihren Standpunkt zu überdenken und das Gemeinsame über das Eigene stellen.

Schon der Heilige Augustinus mahnt uns in seiner Ordensregel zu dieser Haltung, die die wahre Größe eines Menschen oder einer bestimmten Sozietät offenbart. Ich bin davon überzeugt, dass uns die wahre Bedeutung des Weihnachtsfestes einen Weg in eine gute Zukunft weisen kann. Christus ist in diese Welt gekommen, und hat den Teufelskreis von Rache und Gewalt durchbrochen. Diese Haltung Jesu, die im Anderen immer das Ebenbild und den Abglanz der Liebe Gottes sieht, vermag befreiend wirken und zur wahren Freiheit führen.

Wer dies als naiv und unrealistisch abtut, hat meiner Meinung nach die Radikalität und Aktualität der christlichen Botschaft nicht verstanden! So kann uns diese außergewöhnliche Situation einmal mehr zum Nachdenken über die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Landes anregen!