Aus eigener Erfahrung kenne ich diese Situation: Manchmal vertage ich ein notwendiges Gespräch oder vermeide es lange Zeit überhaupt, etwas anzusprechen. Sei es, dass es nicht gerade ein günstiger Zeitpunkt dafür ist, oder ich nicht die passenden Worte finde. Manchmal meine ich auch und weiß aus Erfahrung, dass viel Herumreden und Erklären nicht zur Lösung beiträgt. Gelegentlich ertappe ich mich dabei, dass ich hoffe, die Lage werde von alleine besser.

Inzwischen weiß ich, dass nicht alle Menschen so denken oder empfindsam spüren, und bezweifle, dass sie mein leises Zähneknirschen und meinen sorgvollen Gesichtsausdruck überhaupt mitbekommen. Nicht jeder kann diese Wortkargheit oder mitunter Sprachlosigkeit als Bitte zur Verhaltensänderung verstehen oder von den Augen ablesen. Neben dem Zulassen von Ärgerlichkeiten entstehen gelegentlich Gewohnheitsrechte, die einer späteren Problemlösung den Weg versperren oder doch sehr erschweren. Kommt schließlich eine Störung doch zur Sprache, hat sich oft schon viel Ärger und Missstimmung aufgestaut, und der richtige Ton wird verfehlt. In der Erregung fallen Worte, die man später gerne zurücknehmen möchte oder wenigstens so nicht gesagt haben wollte.

Nicht selten wiederum fühlt sich das Gegenüber überfahren und ungerecht behandelt, denn es schien ja alles in gewisser Ordnung oder als Nebensächlichkeit, worüber man jetzt streitet. Je länger so ein unterschwelliger Konflikt bereits dauert, desto mehr Aussprachen braucht man, um eine gedeihliche Zusammenarbeit wieder zu ermöglichen. Alles eigentlich überflüssige Anstrengungen, wenn rechtzeitig der Dialog gesucht wird, dessen Erfolg von beiden Partnern und verschiedenen Begleiterscheinungen abhängt. Der Schweizer Philosoph Stefan Brotbeck (geb. 1962) schreibt: „Sehr viele Gespräche würden überflüssig, wenn wir sie rechtzeitig führten.“