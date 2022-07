Werbung

Die zurzeit grassierende Corona-Variante hat mich vor einiger Zeit – trotz aller Vorsichtsmaßnahmen – nicht verschont: Ich wurde positiv getestet und musste mich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Eine lange Zeit, in der ich mich nicht einmal gefragt habe: Zeit wofür? Und im Laufe dieser Tage habe ich begriffen: Es ist „gestundete Zeit“, wie es die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann einmal bezeichnet hat.

Es ist keine verlorene Zeit, sondern eine geschenkte, geborgte Zeit, für die wir dankbar sein sollen und die wir nicht als nutzlose, leere Periode begreifen müssen. Es stimmt, manchmal hatte ich das Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt und dass ich in meiner Freiheit stark eingeschränkt bin. Aber nach einigen Tagen habe ich begriffen, dass dem nicht so sein muss und man die ganze Situation auch aus einer anderen Perspektive betrachten kann: Wie viel Zeit und Möglichkeiten bieten sich mir nun in diesen Tagen?

Ich konnte Bücher lesen, die ich schon lange auf meiner To-do-Liste hatte, ich konnte mit Freunden kommunizieren, die ich aufgrund meiner Tätigkeit in Deutschland schon lange vernachlässigt hatte, und vieles mehr! Und ich entdeckte plötzlich, dass es keine verlorene Zeit war, sondern eine durchaus dicht gefüllte, für die ich im Nachhinein sogar dankbar bin! Auch für die Menschen, die mich in dieser Zeit umsorgt haben, damit ich diese Zeit gut überstehe. Ein Sprichwort sagt nicht zu Unrecht: Die beste Möglichkeit, gelassen zu sein, ist anzunehmen, was ist.

Das habe ich in diesen Tagen gelernt: Mehr Gelassenheit zu üben und anzunehmen, was ist!