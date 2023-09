Glockenweihe im Mostviertel

Am vergangenen Sonntag durfte ich anlässlich der 1.200-Jahr-Feier der Pfarre und Gemeinde Aschbach Markt im Mostviertel zwei neue Glocken weihen. Was für ein großes Fest das war! Glocken waren in früheren Zeiten unverzichtbar. Sie haben nicht nur zum Gottesdienst oder Gebet gerufen, der Glockenschlag verkündete die Uhrzeit und sie gaben auch Alarm, wenn es brannte oder Feinde ins Land zogen. Sie verkündeten aber auch den Frieden. Passt so eine Anschaffung von Glocken auch noch in unsere heutige Zeit? Für die Zeitangabe? Alarmierung? Wen rufen sie noch in leere Kirchen? Kann ihr Klang in dieser lauten Welt überhaupt noch die Menschen erreichen? In der lauten Fabrik? In der Traktorkabine eines Bauern am Feld? Im beschallten Einkaufszentrum? In der Wohnung mit schallgedämmten Fenstern?

Mancherorts wird Glockengeläut heute auch als Ruhestörung beklagt, als Ärgernis empfunden. Kirchenglocken sind keine folkloristische traditionelle Einrichtung aus vergangenen Zeiten. Sie sind vielmehr seit jeher Verkünder, Rufer. Sie rufen auch heute noch zum Gebet, zum Gottesdienst, mit Wohlklang zum Frieden. Aufforderungen, die wohl zeitlos sind.

In Aschbach hat man sich die Glocken geleistet. Viele Menschen sind zur Feier gekommen. Die Freude über diese Anschaffung ist groß. Sie ist getragen von Gemeinde, Spendengeldern der Pfarre, von der Unterstützung örtlicher Firmen und der Sehnsucht nach ihrem Zusammenhalt stiftenden Klang. Die Glocken tun dem Pfarrleben und dem Zusammenleben gut.