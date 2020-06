Was ist das höchste Gut? Viele meinen, es sei Gesundheit. Gerade in der Coronakrise hören wir oft den Wunsch: „Vor allem gesund bleiben!“ Ein überhöhter Gesundheitskult geht davon aus, dass der Mensch sich ständig wohlfühlen, stets ausgeglichen, bestens gelaunt, hochbelastbar sein müsse. Wenn das nicht funktioniert, fühlt man sich überlastet und dem Burn-out nahe. Vielleicht sollten wir es eher mit Nietzsche halten: „Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen“. Hat nicht die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ihren Grund darin, dass wir alles für die Gesundheit geben?

Hier könnte Ignatius von Loyola helfen. Für den Gründer der Jesuiten ist das höchste Gut die Beziehung zu Gott. Praktisch gesagt: Ob gesund oder krank, reich oder arm, ich soll mein Leben so in die Hand nehmen, dass ich es als Chance sehe für meine Beziehung zu Gott. Das ist kein einfaches Hinnehmen meines Schicksals, sondern das Ringen, täglich zu beten „Herr, Dein Wille geschehe!“ Meine Beziehung zur Welt, zu mir selbst und zu meinem Nächsten wird so eine andere, indem ich nicht um mich selbst kreise, sondern als höchstes Gut den preise, der mein Leben teilt und in Händen hält.

Wie kann ein liebender Gott eine Prüfung wie Corona zulassen, wenn daran gerade arme, alte und kranke Menschen sterben? Der Einwand „Eine solche Epidemie wird durch die Medizin, durch medizinischen Fortschritt bekämpft, aber nicht durch ein Bittgebet“ greift zu kurz. Für Glaubende, die Gnade und Natur im rechten Verhältnis sehen, ist klar, dass Gebete und die Suche nach einem Impfstoff sowie Hygienemaßnahmen einander nicht ersetzen. Der Tod hat das vorletzte Wort. Gott behält sich das letzte vor: ewiges Leben. Das ist das höchste Gut.