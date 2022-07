Grund für Dankbarkeit

Werbung

Neulich las ich eine sehr kreative Wortschöpfung: „Dankbarkeitskiller“. Meine erste Frage: Was ist das denn? Ein 12-Jähriger bestellt im Flugzeug einen Orangensaft. Ein Flugbegleiter reicht ihm das Getränk und der junge Passagier bedankt sich. Darauf schaltet sich seine Mutter ein: „Du musst dich nicht bei dem Herrn bedanken, der tut nur seine Pflicht!“ So etwas ist ein Dankbarkeitskiller.

So viele Menschen verrichten täglich ihre Arbeit. Bemüht. Pünktlich. Meistens freundlich. Sie pflegen Alte und Kranke, bringen Kindern eine solide Bildung bei, kümmern sich um die Kleinsten. Im Tourismus, im Handel, auf den Baustellen, in Fabriken, in Verkehrsbetrieben, in der Verwaltung. Überall wird fleißig gearbeitet. Sie versorgen uns, sorgen für unser Wohlbefinden.

So selbstverständlich ist es aber derzeit nicht mehr. Die Zeit scheint vorbei, dass man alle Dienste und Bestellungen immer und sofort erfüllt bekommt. Viele Branchen leiden an Personalmangel. Die Mitarbeiter geben zumeist ihr Bestes, obwohl sie überlastet und gestresst sind.

Aber manch Unzufriedener reagiert darauf ungeduldig, unwirsch. Dankbar sein? Wofür? Die machen doch auch nur ihre Arbeit. Diese Mentalität ist ein Motivationskiller. Wäre da nicht eher ein freundliches Dankeschön an sie eine verdiente Anerkennung, eine sanfte Mut-Injektion? Zeiten wie diese machen uns bewusst, dass nichts selbstverständlich ist. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Unreflektierte Selbstverständlichkeit, das ist der wahre Dankbarkeitskiller.