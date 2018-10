Allerseelen und Allerheiligen sind Gedenktage, die für viele Menschen eine Gelegenheit bieten innezuhalten. Andere können damit überhaupt nichts anfangen, weil für sie das Leben auf Erden ohne die Perspektive auf ein Jenseits scheinbar ausreicht. Diese diesseitsverhaftete Haltung macht aber das Leben sehr anstrengend, denn im Menschen ist etwas angelegt, was sich nach Ewigkeit sehnt. So läuft man Ersatzbefriedigungen nach, um den ersehnten „Himmel auf Erden“ zu suchen durch Vergnügungen, Arbeit oder Liebe.

Wie Kardinal Kurt Koch mit Fachexperten feststellt, existiert heute die große Gefahr, dass unsere Zeitgenossen sich zu Tode amüsieren, zu Tode arbeiten und sogar zu Tode lieben. Wenn es keinen Himmel mehr gibt, dann erscheint das Leben auf Erden als die einzige und sogar die letzte Gelegenheit, die uns dazu zwingt, das Letzte für sich selbst aus dem irdischen Leben herauszupowern. Wenn es keine Ewigkeit mehr gibt, dann kann man sich entweder resigniert damit abfinden oder man wird zum Dauerraunzer.

In ihrem Buch „Das Leben als letzte Gelegenheit“ hat die Soziologin Marianne Gronemeyer festgestellt, dass wir in der heutigen Zeit zwar immer länger, im Bewusstsein aber immer kürzer leben: Die Menschen lebten früher 40 plus ewig. Heute leben sie jedoch nur noch 80 oder 90 Jahre ohne Hoffnung auf Weiterleben – und das ist unvergleichlich weniger. Wenn von den Firmlingen in der katholischen Kirche fast die Hälfte mit Auferstehung nichts mehr anfangen kann, dann wird verständlich, warum für sie Allerheiligen und Allerseelen Relikte einer längst abgeschlossenen Vergangenheit sind und Halloween viel mehr reizt.

Ein Letztes: Viele Menschen in unserer Gesellschaft sind nur auf das Diesseits konzentriert. Damit geht die Tendenz einher, dass die Solidarität untereinander abnimmt, wie soziologisch festgestellt wurde. Ein vielsagendes Beispiel: In einem Hochhaus grüßte jemand seinen Mitbewohner auf der Straße. Dieser meinte darauf nur: „Das muss ein Irrtum sein.“ Durch Entsolidarisierung wird der Gruß zum Irrtum.

Der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zulehner hat gezeigt, dass der gelebte christliche Glaube an die Auferstehung den Menschen aus dem Gefängnis seiner Diesseitigkeit befreit, denn: „Solidarität entsteht vor allem im Umkreis der Auferstehungshoffnung.“ Und das sind gute Aussichten!