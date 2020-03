Manche meinen: „Ratschläge sind Schläge!“ – ich sehe das anders und will drei Beispiele aus den vergangenen Monaten bringen. Im April 2019 bin ich zum Propst des Stiftes Herzogenburg gewählt worden. Mein Vorgänger Maximilian Fürnsinn hatte mich im Vorfeld der Wahl aufgefordert: „Du musst dir überlegen, ob du dieses Amt, wenn du gewählt werden solltest, mit Freude ausfüllen wirst – wenn ja, dann nimm es an. Wenn nein, dann musst du ablehnen!“ – Unbestritten hat er recht: Wenn man eine solche Aufgabe nicht mit Freude erfüllt, ist es besser, die Finger davon zu lassen.

Unmittelbar nach der Wahl zum Propst sagte Johann Holzinger, der Propst des Stiftes St. Florian, der als Generalabt der Augustiner-Chorherren die Sitzung geleitet hatte, zu mir: „Erfülle dein Amt mit einem unverschämten Vertrauen darauf, dass Gott in deinem Leben da ist und dich in deinen Entscheidungen begleitet!“ – ja, klar: Es wäre vermessen, die Verantwortung der Klosterleitung ohne viel Gottvertrauen zu übernehmen.

Erstens hätte man damit ohnehin seinen Beruf verfehlt, zweitens würde das auch eine Überforderung darstellen: Gottvertrauen entlastet ungemein! Kurz nach der Wahl saß ich dann mit einem befreundeten Firmenchef zusammen, ich erzählte ihm von den Ratschlägen der letzten Wochen. Er lächelte und meinte, er habe noch einen: Ich solle mich an jedem Morgen fragen, welchen Schritt ich am heutigen Tag für eine gute Zukunft meines Klosters setzen könne. So lange mir dazu etwas einfalle, solle ich im Amt bleiben. Wenn mir einmal nichts mehr einfällt, ist es Zeit, das Amt in andere Hände zu legen.

Auch da ist was dran: Von sich aus wissen, wann es genug ist, kein Sesselkleber sein! Für jeden dieser Tipps bin ich sehr dankbar. Es macht eben einen Unterschied, ob jemand einen guten Ratschlag zu erteilen weiß oder nur den eigenen Senf dazugeben will. Die große Kunst besteht darin, beides zu unterscheiden...