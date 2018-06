In einer seiner ersten Stellungnahmen hat der neue Bischof von St. Pölten Alois Schwarz mit einem sehr ermutigenden Wort über die Bedeutung der Pfarren aufhorchen lassen: Pfarren sind „Hoffnungsorte des Lebens“ und gerade am Land oft „letzte Nahversorger für die Seele“.

Wer auch immer mit pastoralen Themen zu tun hat, weiß um das Gewicht einer solchen Aussage. Die Botschaft des neuen Bischofs ist klar: Ihm sind die Pfarren wichtig! Er wird das ihm Mögliche tun, um die Pfarren in ihrer Vitalität zu stärken. Das wird aber angesichts von Mangel an Priestern und Laienmitarbeitern sicher eine echte Herausforderung.

Eine Strukturreform der Pfarren, die auch in der Diözese St. Pölten unumgänglich scheint, sollte im Blick behalten: Strukturen können unterstützen, aber nicht das persönliche Engagement ersetzen. Es sind ja nicht die Strukturen, die Hoffnung geben und die Seele mit Nahrung versorgen, sondern immer die von Gott inspirierten Menschen. Und gerade in den oft sehr kleinstrukturierten Pfarren sind es die an der Basis, die durch ihren unverdrossenen treuen Glauben zur Lebendigkeit, zur Vitalität und Anziehungskraft der Kirche vor Ort beitragen und für viele zu Hoffnungsträgern werden. Leben aus dem Glauben und Glaubensvermittlung ist immer ein Beziehungsgeschehen und nur durch Beziehung möglich. Je größer und anonymer die Einheiten sind, umso weniger kann das geschehen, dass der „Funke“ überspringt, dass sich am inneren Feuer und an der Liebe eines Glaubenden andere entzünden. Aber gerade dadurch „geschieht“ Leben und Dynamik, ereignet sich genau das, was Bischof Alois mit „Hoffnungsorte des Lebens“ meint.

Jeder Christ, der das Evangelium in sich trägt und zu leben bemüht ist, wird in persona „Hoffnungsort des Lebens“ und ein spiritueller „Nahversorger“ für andere. Darauf sollte der neue Bischof vertrauen können – mehr als auf alles sonst!