Wer die Sommertheater-Szene in Niederösterreich mitverfolgt, wird eine unglaublich breite Palette an Angeboten wahrnehmen. Allerschönste Plätze und Höfe bieten sich für Open-Air-Veranstaltungen geradezu an und faszinieren mit ihrem Ambiente. Niederösterreich ist in diesem Punkt sehr kultur-reich.

Unter den zahlreichen Theaterangeboten findet sich auch eine, die auffällt und heraussticht: das ist eine (so weit ich sehe in Niederösterreich die einzige!) Jugend-Theaterproduktion bei uns im Stift Göttweig. Nach den großen Erfolgen mit „Jedermann“ 2014 und „Nathan der Weise“ 2016 wagt sich das ehrenamtliche Jugend-Ensemble im August an den nächsten Klassiker – „Cyrano de Bergerac“.

Unter der Regie des Kabarettisten Thomas Koller wird das Werk von Edmond Rostand zur Aufführung gebracht und verspricht, was das Jugendhaus des Stifts auf seiner Homepage dazu festhält: „Wie Theater sein kann und soll: fesselnd, witzig, berührend, zeitgemäß, den Originaltext ernstnehmend und trotzdem in einer Leichtigkeit. An einem besonderen Ort – auf den Stiegen zur Göttweiger Stiftskirche.“

Eine jugendliche Stimme gibt die Stimmung im Ensemble wieder: „Für mich ist es schon das dritte Mal, dass ich bei dem Theaterprojekt des Jugendhauses mitmache und hoffentlich nicht das letzte Mal. Schon vor fünf Jahren, bei der ersten Probe, war ich überzeugt, dass dieses Projekt einfach unglaublich ist und mir jede Menge Möglichkeiten bietet. Es hat in mir die Liebe zum Theater geweckt. Auf unser heuriges Stück ‚Cyrano de Bergerac‘ freue ich mich schon besonders. Das erste Mal darf ich heuer nicht nur als Schauspielerin tätig sein, sondern unseren Regisseur Thomas Koller bei seiner Aufgabe unterstützen. Unsere Proben sind immer lustig, aber auch produktiv. Es ist erstaunlich, wie professionell wir alle zusammenarbeiten, obwohl wir alle noch so jung sind. Aber gerade unsere Jugend macht dieses Projekt so besonders.“ (K. Herzmanek 20 J., Regieassistentin).

Das Jugendensemble opfert für die Probenarbeit und Aufführungen über Monate viel Zeit und ist nicht gewinnorientiert – im Gegenteil: das Projekt will ausdrücklich einen finanziellen Beitrag zur großen Dachsanierung des Stifts leisten.

Ich kann nur respektvoll sagen: Hut ab vor der Jugend!