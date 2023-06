Identitäts-Verunsicherung

Vor etwa drei Wochen hat mich ein Gastkommentar in „Die Presse“ aufgeschreckt. Da hat sich die Fachärztin für Kinder-und Jugendheilkunde Dr. Weggemann-Posch mit dem aktuellen Transgender-Trend der Jugend auseinandergesetzt. Sie versuchte, den Ursachen nachzugehen, die derzeit zu zahlreichen Geschlechtsumwandlungen führen. Laut der Ärztin gibt es in den einschlägigen Kliniken lange Wartelisten.

Ohne Zweifel haben die Medien in diesem Anliegen einen gehörigen Anteil. Wer sich als Transgender outet, wird gefeiert, die Schattenseite dieses Geschehens aber verharmlost oder verschwiegen. Die Frage steht im Raum: Was sind die Ursachen, dass viele Jugendliche bezüglich ihrer Identität so verunsichert sind? Ist es die Öffnung unserer Gesellschaft, die es jedem erlaubt, seine Gefühle zu zeigen? Ist es die mediale Propaganda, die das Geschlecht als revidierbares soziales Konstrukt darstellt und suggeriert, dass nur die Gefühlslage ausschlaggebend ist, während das biologische Geschlecht irrelevant ist?

Die Antwort darauf wird aktuell offen bleiben (müssen). Der besagten Ärztin scheinen die angedachten Ursachen für den Transgenderboom nicht ausreichend zu sein. Sie folgt einer anderen Spur und fragt: „Könnte nicht die hormonelle Schadstoffbelastung unserer Umwelt auch eine Rolle spielen?“ (Die Presse, 20. Mai 2023). Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir in einem „Ozean von Hormonen schwimmen“, wie der bekannte Hormonspezialist Dr. Johannes Huber formuliert. Damit macht er auf die hormonelle Umweltbelastung aufmerksam, die über die Antibabypille erfolgt, deren Abbauprodukte in Wiener Kläranlagen bereits nachweisbar sind. Es ist bekannt, dass Hormone nicht nur die körperlichen Vorgänge beeinflussen, sondern auch die psychischen.

In ihrem Gastkommentar will die Ärztin mit ihrer nochmaligen Frage aufwecken und für diese naturwissenschaftliche Beobachtung und Zusammenhänge sensibilisieren: „Könnte daher die zunehmende Genderverwirrung nicht auch mit dieser hormonellen Umweltbelastung zusammenhängen?“Wer weiterdenkt, wird sich wohl besorgt bewusst sein, wo beides hinführt.