In dieser Woche ist in Niederösterreich Schulanfang. Mit September beginnt außerdem in vielen Bereichen ein neues Arbeitsjahr. Wir Menschen brauchen das, dass wir immer wieder neu anfangen.

Der Neuanfang birgt einerseits die Möglichkeit, mit neuer Kraft und neuem Elan die uns gestellten Aufgaben fortzuführen. Gleichzeitig gibt der Neuanfang die Chance, manches neu zu sehen, neu zu beurteilen und neue Wege zu gehen. Manchmal betreten wir völliges Neuland für uns und können dadurch besonders viele neue Erfahrungen sammeln.

In der christlichen Spiritualität ist der Neuanfang sehr wichtig. Es gibt viele Morgengebete, die jeden Morgen ganz bewusst als Neuanfang erleben lassen. In der Bibel werden immer wieder Neuaufbrüche geschildert und Aufforderungen ausgesprochen, nach Zeiten von Rückschlägen oder der Ruhe neu aufzustehen, neu anzufangen.

Natürlich müssen vergangene Verirrungen auch aufgearbeitet werden. Es ist sehr wertvoll, vergangene Sünden durch Beichte, Entschuldigungen und Versöhnungsschritte aus dem Weg zu schaffen. Der Neuanfang ist aber von einer klaren Ausrichtung auf die Zukunft geprägt. Der Apostel Paulus drückt das deutlich aus, wenn er schreibt: „Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist“ (Phil 3,13).

Geschieht ein solcher Neuanfang auch voll Vertrauen auf Gott, so steht einem bewusst erlebten und positiven Neuanfang mit Gott nichts mehr im Weg.