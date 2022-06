Interesse am Gegenüber

Werbung

Kaum etwas bringt mich so auf die Palme, wie das ständige „Viel Spaß!“

Ja, ist denn „Spaß“ die (einzige) relevante Kategorie des Lebens geworden?

Leider sind in unserer Zeit kaum differenziertere Wünsche zu hören, was meiner Meinung nach ein Signal für Oberflächlichkeit, für eigentliche Interesselosigkeit am Gegenüber ist. Jemandem, der auf Urlaub fährt, „Eine schöne Zeit!“ zu wünschen, ist aus der Mode gekommen.

Vor einigen Jahren war ich Ohrenzeuge dessen, dass sich zwei ältere Damen in Scheibbs zum sonntäglichen Messbesuch der Kirche näherten, wenige Meter davor abrupt den Tratsch einstellten und einander „Eine gute Andacht!“ wünschten, bevor sie in das Gotteshaus eintraten: Ich fürchte, mit den beiden Damen ist auch dieser treffende gegenseitige Wunsch gestorben.

Das alles verdrängt habende „Viel Spaß!“ passt ja auch keineswegs überall: Wenn ich zum Beispiel von jemandem gefragt werde, was ich denn am heutigen Tag noch machen würde – dann antworte ich wahrheitsgemäß, wie das ja vorkommen kann, dass ich soeben auf dem Weg zu einem Begräbnis sei. In diesem Fall verstummt mein Gegenüber augenblicklich: Denn zu fast jeder Auskunft von mir hätte ohne nachzudenken ein „Viel Spaß!“ als Wunsch und Verabschiedung irgendwie gepasst, zu dieser Antwort aber definitiv nicht. Aber auf die Eventualität, einen anderen Wunsch äußern zu sollen als diesen, ist leider kaum noch jemand vorbereitet. Schade. Haben wir für unsere Mitmenschen eigentlich noch mehr auf Lager als unerträglich unverbindliche Floskeln?